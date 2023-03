Il regista di “Daredevil: Born Again” sarà Michael Cuesta, noto per aver diretto “Dexter”. Charlie Cox e Vincent D’Onofrio rivestiranno i panni dei loro personaggi nella serie di Netflix.

“Daredevil: Born Again”, il regista sarà Michael Cuesta di “Dexter”

Michael Cuesta, il regista di serie come “Dexter” e “Homeland”, dirigerà il primo episodio (cosiddetto episodio pilota) di “Daredevil: Born Again” dei Marvel Studios.

La produzione della serie Disney+ composta da 18 episodi inizierà questo mese a New York e segna la prima vera integrazione di personaggi che hanno iniziato la loro vita su Netflix. Il colosso dello streaming ha prodotto infatti diverse serie Marvel a metà degli anni 2010, che adesso entreranno a far parte del popolare Marvel Cinematic Universe.

Michael Cuesta è uno dei migliori timonieri degli episodi pilota. Oltre a dirigere i pilot di “Dexter” e “Homeland”, entrambi acclamati drammi crudi e per i quali ha ottenuto anche una nomination agli Emmy (per “Homeland”), ha anche diretto gli episodi pilota della serie poliziesca “Blue Blood” e dello show del mistero di “Sherlock Holmes Elementary”.

Dirigere un episodio pilota è un compito importante in quanto normalmente stabilisce il tono e l’aspetto di una serie. Negli Stati Uniti l’episodio pilota è visto come un test, il cui risultato avrà conseguenze importanti per lo sviluppo del resto della serie.

Altri recenti progetti che portano la firma di Cuesta includono episodi di “Dopesick” e “Billions”. Il regista ha anche diretto il thriller d’azione “American Assassin”, con Dylan O’Brien e Michael Keaton.

“Daredevil: Born Again”, il ritorno dei personaggi conosciuti su Netflix

Charlie Cox, che ha recitato nel ruolo di Matt Murdock, alias Daredevil, l’uomo senza paura, rivestirà i panni del Diavolo di Hell’s Kitchen dopo essere comparso in brevi e stuzzicanti cameo in “Spider-Man: No Way Home” e “She-Hulk: Attorney at Law”.

Anche Vincent D’Onofrio è tornato, rivestirà nei panni di Wilson Fisk, il Kingpin of Crime, la cui prima apparizione nell’MCU è stata un cameo nella serie “Hawkeye”.

E non è tutto: Jon Bernthal sta tornando nei panni del vigilante dal taglio duro noto come The Punisher.

Altri attori che ritorneranno sul set includono Michael Gandolfini, Margarita Levieva e Sandrine Holt, quest’ultima interpreta Vanessa Fisk, la moglie di Fisk. Anche Michael Gaston (“Chicago P.D.”, “Mayor of Kingstown”) sarà nella serie.

“Daredevil: Born Again” prende il titolo da una storica trama di Daredevil pubblicata nel 1986, scritta da Frank Miller e disegnata da David Mazzuchelli. La serie si discosterà da questa trama, anche se non è ancora chiaro di quanto. The Punisher, ad esempio, non è apparso nella storia a fumetti. Daredevil contro Wilson Fisk, alias Kingpin, rimane il punto focale della serie.

“Daredevil: Born Again” vede come sceneggiatori e produttori esecutivi Matt Corman e Chris Ord. La serie dovrebbe uscire nella primavera del 2024.