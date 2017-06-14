Home Attualità Ultima Ora Londra brucia, fiamme nel Grenfell Tower: "Ci sono morti"

di Redazione 14/06/2017

Ultima Ora Londra brucia, per la capitale del Regno Unito sembra non esserci pace. Dopo gli attentati ecco che arrivano le fiamme nella Grenfell Tower. L’incendio, avvenuto stanotte, ha coinvolto ben ventiquattro piani della strutta, sono stati registrati già 50 feriti ma i pompieri annunciano: “Ci sono morti”. Ore di panico a North Kensington nel cuore di Londra. La Grenfell Tower, che conta ben 120 appartamenti, stanotte ha preso fuoco. Nell’immediato sono intervenuti ben 200 pompieri che hanno messo in salvo le persone residenti nella struttura, portando in salvo anche circa 50 feriti, anche se questo numero sembra essere destinato ad aumentare. Da stanotte la stampa internazionale ha lanciato l’ultima ora con il titolo “Londra Brucia”, tanto che l’incendio si presenta già come un evento senza precedenti. I pompieri e la polizia inglese che sta indagando sulla matrice dell’incendio si interroga sulla matrice terroristica, dati gli ultimi avvenimenti, ma al momento resterebbe esclusa. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco però non si escludo delle vittime, rimasti bloccati all’interno dei loro appartamenti. Ultima Ora, Londra brucia… La città dell’Inghilterra sembra essere stata risucchiata in un circuito di terrore, non solo di matrice islamica. Dopo i recenti attentati stanotte la Grenfell Tower è stata inghiottita dalle fiamme e adesso rischia di crollare. Dopo aver registrati un numero importante di feriti ecco che i pompieri annunciano: “Ci sono morti”. Al momento però il numero delle vittime resta top secret, dato che le cause dell’incendio restano al vaglio degli inquirenti. Nuovi aggiornamenti verranno dati nel corso della giornata.

