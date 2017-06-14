Home Intrattenimento Sarabanda Uomo Gatto il ritorno, grande successo ieri per il gioco musicale

di Redazione 14/06/2017

Sarabanda il ritorno… Finalmente il gioco musicale ha raggiunto un nuovo grande successo insieme a personaggi storici come l’amatissimo Uomo Gatto. Enrico Papi, on air con il singolo Moseca, torna al format che gli ha dato la notorietà. I fan sul web reclamano: Vogliamo di nuovo Sarabanda in tv! Sarabanda è stato uno dei format più amati degli anni 90’, coinvolgendo grandi e piccini. Il gioco musicale era diventato una vera e propria sfida a 360 gradi che coinvolgeva non solo i concorrenti ma anche le famiglie che lo seguivano da casa. Dopo la pausa televisiva di Enrico Papi tutti si sono chiesti: quando torna Sarabanda in tv? Lo stesso conduttore, in occasione della sua esperienza su Rai 1, ha sempre dichiarato che sarebbe tornato volentieri alla conduzione dello show, con il quale ha un legame affettivo davvero particolare. A distanza di pochi mesi… La promessa è stata mantenuta. Ieri sera è tornato ufficialmente il format di Sarabanda per come lo ricordavamo con storici personaggi come Coccinella e l’attesissimo ritorno dell’Uomo Gatto, sfidati dal ventiduenne Luca Diomedi. Attimi di suspanse e musica! I concorrenti di Sarabanda si sono sfidati all’ultima nota. Il momento clou dello show ieri sera è arrivato con la sfida 7x30. Luca Diomedi si è dimostrato un concorrente degno degli storici personaggi di Sarabanda, come appunto l’attesissimo ritorno dell’Uomo Gatto. Luca Diode, ventiduenne studente di Scienze Politiche, nel corso della sfida è riuscito a mette in mostra tutta la sua conoscenza musicale sconfiggendo anche il preparatissimo Coccinella.

