Un posto al sole anticipazioni puntate settimanali dal 12 al 16 giugno 2017: Francesca minaccia Marina

Le anticipazioni e le trame della soap Un posto al sole sono sempre più intricate. Nelle puntate settimanali dal 12 al 16 giugno 2017 vedremo Marina e Matteo in difficoltà. Francesca ha scoperto la loro tresca e per evitare che racconti tutto a Roberto, la Giordano dovrà pagare a caro prezzo il suo silenzio. Intanto Ferri sarà sempre più preso dalle sue questioni di famiglia perché la moglie di suo figlio si dedica poco alla famiglia, la Cirillo infatti è vicina a Claudio e non si prende cura di Filippo e della piccola Irene.

Questo è solo un piccolo riassunto delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda la prossima settimana. Le trame e le anticipazioni della longeva soap di Rai3 si si concentrano anche su Viola sempre più preoccupata per la salute del bambino che aspetta e deciderà di sottoporsi all’amniocentasi per scoprire se la toxoplasmosi che ha contratto all’inizio della gravidanza ha avuto delle conseguenze sul feto. La giovane moglie di Nicotera non sarà l’unica protagonista delle puntate dal 12 al 16 giugno 2017, Silvia di Un posto al sole inizierà a frequentare i social per curare la sua nuova immagine di scrittrice mentre Mariella sarà gelosa di Assunta perché si sente esclusa dalla vita di Guido.

La settimana di Un posto al sole si conclude con le anticipazioni sulla coppia Franco e Angela. Ormai la donna è sul punto di esplodere e prenderà una decisione che rischia di mettere a dura prova il loro rapporto. Tanti altri sono gli avvenimenti che accadranno a Palazzo Palladini ma le trame di Un posto al sole non sono molto dettagliate e aumentano la nostra curiosità e la voglia di scoprire come si evolveranno le vicende principali. Vi diamo appuntamento a molto presto per le nuove anticipazioni della soap Un posto al sole.