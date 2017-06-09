Gossip Uomini e donne: perché Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono lasciati?

Non si conoscono ancora i motivi della fine della relazione tra Marco e Federica di Uomini e donne. Quando una coppia si lascia solitamente la colpa è di entrambi ma è davvero difficile capire cosa sia successo visto che Marco Cartasegna e Federica Benincà sono stati insieme solo 15 giorni insieme. Dopo la scelta che ha emozionato tutti i telespettatori di Uomini e donne, la coppia ha iniziato a conoscersi meglio lontano dalle telecamere ma qualcosa non ha funzionato e per i soliti haters la colpa sarebbe della corteggiatrice. Non sono mancati commenti offensivi tanto che alla fine è dovuta intervenire la migliore amica della Benincà visto che lei ha preferito chiudersi nel suo silenzio.

Veronica Brescia dopo l’ennesimo attacco social contro Federica Benincà ha chiesto rispetto nei suoi confronti perché sta soffrendo molto e non accetta che chi non la conosce la definisca una persona falsa. Federica su Instagram ha postato un selfie in cui sorride accompagnato da una frase che lascia intendere chiaramente la sua voglia di ricominciare dopo la rottura con il tronista. Intanto Marco Cartasegna non sembra affatto curarsi del dolore della sua ex fidanzata e anche il suo comportamento è stato criticato. Accusare Marco e Federica sui social non servirà a far venire a galla la verità sulla fine della loro storia. E pensare che Cartasegna aveva criticato Luca Onestini e Soleil Sorge!

La ‘profezia’ di Marco Cartasegna nei confronti del suo rivale non si è avverata, la coppia di Uomini e donne è molto felice e sempre più unita, forse è per questo che l’ex tronista ha preferito non dire nulla sulla rottura. Per consolarsi però ha scelto di andare in vacanza in Spagna con sua sorella Marta, una bellissima ragazza che tutti avevano scambiato per la sua nuova fidanzata. Chissà se il prossimo viaggio di Marco Cartasegna sarà verso Torino per provare a sistemare le cose con Federica Benincà. Vi aspettiamo molto presto per nuovi gossip di Uomini e donne.