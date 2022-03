Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 8 marzo, nuova corteggiatrice per Matteo Ranieri

Uomini e Donne regala grande spettacolo nel suo appuntamento quotidiano. La puntata prevista oggi 8 marzo 2022 sarà ricca di avvenimenti e, soprattutto, di racconti che avverranno da parte dei diversi personaggi presenti nello studio televisivo di Maria De Filippi. In occasione della festa della donna, l’8 marzo 2022 accoglierà una nuova corteggiatrice per Matteo Ranieri, rimasto praticamente solo dopo le discussioni con le due corteggiatrici precedenti. Intanto, per Biagio iniziano i primi problemi nella sua nuova relazione con Stella, e Tina non ha perso occasione per punzecchiare il napoletano.

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 8 marzo: la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri ha dovuto attendere qualche puntata prima di ricominciare il suo percorso a Uomini e Donne. Il tronista, dopo aver discusso con entrambe le sue corteggiatrici, era rimasto praticamente solo. Denise Mingiano ha abbandonato lo studio e ha deciso di non tornare più a corteggiare Matteo Ranieri, mentre Federica Aversano, dopo un primo allontanamento, ha deciso di fare ritorno in studio.

Nonostante ciò, nella puntata di oggi 8 marzo 2022 di Uomini e Donne, Matteo Ranieri farà la conoscenza di una nuova corteggiatrice: Valeria. Riusciranno i due a trovare un giusto feeling fin dal loro primo incontro?

Uomini e Donne che cosa succede puntata 8 marzo? Prime discussioni per Biagio e Stella

Anche gli over regalano molto in occasione della puntata di oggi 8 marzo, che vede Biagio protagonista dopo gli ultimi giorni in cui la scena è stata praticamente conquistata da Pinuccia. Il napoletano è molto famoso all’interno del contesto di Uomini e Donne, grazie alla sua estetica e ai suoi modi di fare che portano tantissime donne a volerlo corteggiare; per questo motivo, dopo una breve pausa, Biagio ha iniziato una frequentazione con Stella, che inizialmente andava nel migliore dei modi.

Nella puntata di oggi Biagio e Stella si lasceranno andare ad una discussione, a causa della gelosia che Stella prova nei confronti di Cristiana. Lo scambio di battute tra Biagio e Cristiana, avvenuto in modo particolarmente ammiccante, non è piaciuto a Stella, che dunque ha deciso di sedersi al centro dello studio di fronte a Biagio per discutere. Tina, ovviamente, ne ha approfittato per punzecchiare Biagio, come di solito accade da parte dell’opinionista.