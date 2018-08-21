Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio Manetti e il messaggio per Gemma Galgani

Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio Manetti e il messaggio per Gemma Galgani

di Redazione 21/08/2018

GIORGIO MANETTI CONTINUA A FAR PARLARE DELLA SUA STORIA CON GEMMA Molte le novità di questa estate 2018, che pare essere infuocata per il tronista over di 'Uomini e Donne', Giorgio Manetti. Il 59enne toscano ha più volte rilasciato dichiarazioni per quanto riguarda la sua storia con la ex Gemma Galgani. Indiscrezioni fatte uscire dal settimanale 'Vero Tv' danno in forte dubbio la presenza di Manetti nella prossima edizione di 'Uomini e Donne Over', che riaprirà i battenti il prossimo 10 settembre. Quindi probabilmente il fiorentino, conosciuto come 'Il gabbiano', potrebbe non sedere per il quarto anno consecutivo sul trono del dating show condotto dalla regina della tv, Maria De Filippi. A quanto pare Giorgio Manetti potrebbe approdare in uno dei due programmi tv previsti nel palinsesto autunnale di Mediaset: 'Temptation Island Vip', che sarà condotto da Simona Ventura e il 'Grande Fratello Vip', capitanato da Ilary Blasi. Il 'cavaliere toscano' in un'intervista rilasciata su 'Nuovo', il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha dichiarato che la sua storia con Gemma Galgani è finita, ma ha chiaramente affermato che non si può escludere un riavvicinamento in futuro, dato che per la 'dama torinese' Gemma prova ancora molto affetto e stima. TINA CIPOLLARI ACCUSA GIORGIO MANETTI Intanto chi non si fa scappare qualche commento un po' spigoloso è Tina Cipollari, la nota opinionista di 'Uomini e Donne'. La Cipollari, che negli anni passati è sempre andata a favore del toscano, pare che questa volta sia in difesa di Gemma. La 52enne di Viterbo, secondo voci di corridoio, pare abbia chiesto proprio alla redazione di non riammettere Giorgio Manetti nel programma. Tina Cipollari ha dichiarato: “Ho poca sintonia con le persone che tirano un po' troppo la corda e allungano il brodo pur di rimanere davanti alle telecamere senza voler davvero conoscere la persona giusta per una love story” - poi continua - “E Giorgio, fino ad ora, non ha mai dato la sensazione di cercare realmente l’anima gemella”.

