Uomini e Donne anticipazioni nuova registrazione Trono Classico, Sonia Lorenzini cacciata da Maria De Filippi?
15/02/2017
Clamorose anticipazioni all’orizzonte per il Trono Classico di Sonia Lorenzini: è certo che durante la nuova registrazione, la bella tronista verrà cacciata da Uomini e Donne da Maria De Filippi in persona. A Queen Mary non piace essere presa in giro e dopo le segnalazioni di Mario Serpa su lei e il corteggiatore Federico Piccinato, ha deciso di agire di conseguenza. Non è la prima volta che a UeD un tronista e un corteggiatore vengono costretti ad abbandonare il dating show di Mediaset. La nuova registrazione della puntata più clamorosa del Trono Classico è prevista giovedì 16 febbraio 2017 salvo imprevisti. Le anticipazioni, assolutamente eccezionali, sono giunte in queste ore: Sonia Lorenzini, durante la nuova registrazione, sarà cacciata da Maria De Filippi. Era scontato, visto che qualche indizio lo ha lanciato il braccio destro di Queen Mary, ovvero Raffaella Mennoia, sui social, con la frase Le Bugie hanno….. riferita sicuramente alla protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne e al suo corteggiatore, Federico Piccinato: Mario Serpa ha visto giusto e ha continuato a cercare la verità nonostante il pubblico lo accusasse di accanirsi troppo sulla ragazza, rea di essere molto amica del suo rivale in amore Francesco Zecchini. Invece, pare che durante la nuova registrazione della puntata del dating show Mediaset in onda su Canale 5, La Redazione smaschererà tronista e corteggiatore. Già si è scoperto che Sonia ha mentito, asserendo che con Federico ci sono stati solo like sui social e basta. Peccato che poi si è scoperta una intera conversazione tra la protagonista del Trono Classico (all’epoca corteggiatrice di Claudio D’Angelo) e il suo corteggiatore: Maria De Filippi ci tiene a salvaguardare al reputazione di Uomini e Donne e non vuole bugie. Per questa ragione, secondo le anticipazioni della nuova registrazione di giovedì 16 febbraio 2017, dovrà prendere provvedimenti: oltre a Manuel Vallicella, si vedrà anche la partenza della bella Sonia?
