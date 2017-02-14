Home Attualità San Valentino, Gianni Morandi innamorato "Come il primo giorno": dedica su Facebook alla moglie

San Valentino, Gianni Morandi innamorato "Come il primo giorno": dedica su Facebook alla moglie

di Redazione 14/02/2017

"Dopo tanti anni, io sono sempre innamorato di lei! Come il primo giorno...", così Gianni Morandi festeggia il giorno di San Valentino affidando ad un Video Facebook il compito di ricordare gli anni più belli vissuti accanto alla moglie Anna Dan, sposata in seconde nozze nel 2004 e da cui ha avuto un figlio, Pietro nel 1997. La clip che il cantante ha pubblicato sulla sua pagina del popolarissimo social racchiude una serie di foto e video emozionanti come lo scambio delle fedi in giorno del matrimonio o ancora alcuni momenti casalinghi trascorsi con gioia e tanta complicità. Un Video che ha fatto emozionare numerosi fan di Gianni Morandi e di questi in tanti hanno voluto lasciare un commento e condividere la sua gioia: "Che belli che siete!! Il vostro amore è palpabile, si percepisce dai vostri sguardi e ciò è bellissimo! Buon San Valentino a entrambi!", scrive Claudia. Il tutto è reso ancora più emozionante perché creato sulle note di "Senza Te", il bellissimo brano di Claudio Baglioni reinterpretato dallo stesso Gianni Morandi. Il Video su Facebook ha riscosso oggi ben 400 mila visualizzazioni e più di 40mila like tra i fan del cantante. Prima di sposare la bellissima Ann, Morandi è stato sposato per molti anni con Laura Efrikian dalla quale ha avuto ben tre figli: Serena (purtroppo vissuta poche ore), Marco e Marianna. Oggi vive insieme ad Anna e il figlio Pietro in un'abitazione ristrutturata all'interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, nel comune di San Lazzaro di Savena.

