Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni, nuovo litigio al trono over

Uomini e Donne anticipazioni, nuovo litigio al trono over

di Redazione 05/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uomini e Donne è il protagonista indiscusso del web con le sue anticipazioni. A cosa assisteremo oggi, trono classico o trovo over? Secondo alcune indiscrezioni negli studios del programma si è tenuto un nuovo litigio che ha coinvolto una dama Uomini e Donne anticipazioni trono classico Oggi alle 14 su Canale 5 dovrebbe andare in onda una nuova puntata di Uomini e Donne del trono over... Questo però non esenta il trono classico da allettanti anticipazioni. Protagonista delle news troviamo sempre Sabrina Ghio. Il percorso della tronista sembra essere davvero atipico e troppo simile a quello di Ludovica Valli. Qualcuno avrebbe già parlato di flop annunciato, eppure l'ex ballerina di Amici sta riscuotendo un notevole successo. La domanda che molti fan di Uomini e Donne si pongono è: perché continuare imperterrita con Nicolò quando tra i corteggiatori ci sono ragazzi decisamente più interessati? Uomini e Donne anticipazioni, trovo over o classico? La programmazione di Uomini e Donne ormai scinde anche dalle anticipazioni. Oggi su Canale 5 dovrebbe andare in onda una nuova puntata del trono over... Ma sappiamo benissimo che ormai tutto può succedere. Comunque sia la nuova puntata del trovo over si prospetta davvero allettante a causa di un litigio. Che sia Gemma la protagonista di questo nuovo scontro? Uomini e Donne anticipazioni trono over Protagonista delle news di anticipazioni troviamo anche Manfredo. Il cavaliere è in diatriba con Titti, che ha deciso di chiudere ogni rapporto con lui, e con Graziella. Stando ai vari rumors sembrerebbe che negli studios di Uomini e Donne si sia animata una nuova lite che vede coinvolti anche Alessandro e Ruggero... Cosa sta succedendo tra le dame e i cavalieri di Maria De Filippi? Che siano tutti al culmine di un'esperienza che ha totalmente stravolto la concezione di amore e sentimento? Non dimentichiamo che in queste settimana il pubblico ha parecchio attaccato il trovo over, soprattutto in merito alle vicende legate a Gemma.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp