Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni, slitta la scelta di Paolo Crivellin

Uomini e Donne anticipazioni, slitta la scelta di Paolo Crivellin

di Redazione 22/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La scelta di Paolo Crivellin e nel corso di queste ultime settimane è diventato un vero e proprio caso dentro Uomini e Donne. Secondo alcune anticipazioni sembrerebbe che Maria De Filippi pare che abbia dato un ultimatum al tronista Uomini e Donne Aara Affi Fella e Nilufar Addati Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Sara Affi Fella e Nilufar Addati l'una contro l'altra. Al centro della disputa fra le due troniste troviamo sempre il corteggiatore Lorenzo, se da una parte è Sara Affi Fella sembra essersi concentrata su Nicolò Fabbri... Dall'altra abbiamo sempre Nilufar Addati in lotta con Lorenzo. Ma mentre le due troniste cioè con un attimo di capire quale sia l'uomo che ha catturato maggiormente la loro attenzione, Paolo Crivellin ancora una volta slitta la sua scelta. Paolo Crivellin la scelta, cosa sta succedendo? Sono settimane che le anticipazioni di Uomini e Donne si sono concentrate su Paolo Crivellin la scelta. L'ex tentatore di Temptation Island a quanto pare Sta cercando di prolungare il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi.... Quella che prima sembrava una scelta conseguenziale al tutto, pare che adesso abbia raggiunto il limite sia per gli autori che per la stessa conduttrice di Uomini e Donne. A quanto pare Paolo Crivellin sta veramente tirando la corda circa il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi. Cosa sta succedendo all'interno dello show? Paolo Crivellin fuori da Uomini e Donne? Secondo quanto reso noto attraverso le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, sembrerebbe che il futuro di Paolo Crivellin all'interno del programma sia seriamente in pericolo. Secondo alcuni fan il tronista potrebbe essere già fuori da Uomini e Donne, mentre fonti più certe raccontano una cosa differente. Sembrerebbe infatti che Maria De Filippi abbia deciso di dare un ultimatum a Paolo Crivellin circa la sua scelta, motivo per cui potrebbe scegliere tra Marianna e Angela entro questa settimana... Sarà Effettivamente così?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp