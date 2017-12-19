Uomini e donne anticipazioni trono over: torna Anna Tedesco?

Anna Tedesco ha abbandonato definitivamente Uomini e donne? È questo che si chiedono i fan della dama del trono over nelle ultime ore. Nelle scorse puntate Anna è stata al centro di una polemica per la presunta relazione con Giorgio Manetti.

Anna e Giorgio solo amici?

Grande protagonista delle news di Uomini e donne Over è la dama Anna Tedesco. Tutte le frequentazioni nel programma non si concludono in maniera positiva e la spiegazione riguarda i sentimenti che prova (segretamente) per Giorgio Manetti. Anna ha sempre negato di essere innamorata del cavaliere ma Gianni e Angelo, cavaliere con cui è uscita, la accusano del contrario.

L'ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne è stata davvero pesante per Anna Tedesco, la dama ha persino rinunciato alla sua privacy e ha consegnato il telefono a Gianni Sperti per fargli leggere i messaggi che si scambia con Giorgio Manetti. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché Anna dopo quanto accaduto ha preso una decisione inaspettata: abbandonare Uomini e donne.

Anna Tedesco umiliata a Uomini e donne

Giorgio Manetti, per non dare adito ad altri gossip inutili, ha deciso di chiudere definitivamente l'amicizia con Anna. I due volti noti del Trono Over erano stati pizzicati insieme in atteggiamenti complici e i fan si erano illusi che avessero iniziato una storia. La Tedesco, stufa degli attacchi di Gianni e Tina si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social. A differenza di Gemma Galgani sente molto il peso delle critiche e ha trovato comprensione nei tantissimi fan che sperano che Anna Tedesco ritorni a Uomini e donne.

«Un cuore ricco è un dono. Sentirò tutto intensamente. Anche il dolore, ma lo attraverserò, lo sosterrò e imparerò. Terrò a distanza chi non mi assomiglia, prenderò per mano chi parla la mia stessa lingua, proseguirò il mio viaggio, schivando gli illusionisti del cuore», ha scritto Anna tedesco su Facebook. Un messaggio che sembra indirizzato ad Angelo, il suo ex. La dama del Trono Over di Uomini e donne si sente ingannata, ferita e umiliata perché quando fa qualcosa ci mette sempre il cuore e adesso sceglierà solo chi la merita davvero. Parole forti che sembrano un addio al programma. Sarà davvero così? Lo scopriremo presto con le nuove anticipazioni Uomini e donne.