Uomini e donne anticipazioni trono over: Anna Tedesco lascia il programma?

Tutti conosciamo Anna Tedesco, la storica dama del trono over di Uomini e donne. Prossimamente però dovremo abituarci alla sua assenza perché ha preso una decisione che ha spiazzato tutti. Scopriamo insieme cosa succede ai senior di Maria De Filippi.

Trono over UeD anticipazioni: la decisione di Anna

Sono tanti i cavalieri arrivati in studio a Uomini e Donne con l'intento di conquistare il cuore della bella dama. Nel corso delle ultime settimane però le cose sono cambiate e alcuni sospettano che Anna Tedesco sia poco sincera. Come ricordate infatti la donna aveva iniziato a frequentare Giorgio Manetti ma alla fine hanno preferito rimanere solo amici. Il loro legame è finito spesso al centro del gossip perché gli altri protagonisti senior del programma di Maria De Filippi hanno lanciato critiche e accuse pesanti, le ultime qualche giorno fa, nel corso della nuova registrazione del trono over.

Anna Tedesco e Giorgio Manetti stanno insieme?

La dama del parterre femminile, secondo alcuni, avrebbe una relazione segreta con il cavaliere George. Davanti all'ennesima accusa Anna ha reagito alzando i tacchi. Durante la registrazione ha smentito tutti i gossip sulla presunta relazione ottenendo scarsi risultati. I cavalieri e le dame del trono over sostengono che Anna sia innamorata di Manetti e dopo la bufera ha scelto di abbandonare la trasmissione. Prima di andare via, Anna Tedesco ha mostrato il suo telefono a Gianni Sperti perché non ha nulla da nascondere.

Successivamente Anna Tedesco ha condiviso un video su Facebook in cui spiega di aver chiuso con Uomini e donne. La decisione è stata presa in maniera autonoma e non è stata cacciata dalla redazione, Anna vuole “salvaguardare” la sua “dignità di donna e di madre”. Oggi Anna vuole pensare a sé stessa perché la vita privata è più importante di quella pubblica. Secondo voi è un addio definitivo oppure la rivedremo molto presto tra le dame over? Continuate a seguire i nostri gossip e le anticipazioni sul mondo di Uomini e donne per scoprirlo.