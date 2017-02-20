Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione Trono Over: riavvicinamento tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti?

di Redazione 20/02/2017

Le ultime news di gossip riguardo la storia d’amore tra la dama Gemma Galgani e il suo cavaliere Michele D’Ambra non sono molto incoraggianti e la fonte è attendibile, visto che si tratta dell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne avvenuta sabato 18 febbraio 2017. Pare che la dama torinese abbia scaricato l’ennesimo cavaliere, ma stavolta per uan ragione sacrosanta: secondo le ultime anticipazioni, negli studi Elios di Mediaset a Roma è venuta a galla la cosiddetta “vita segreta” dell’uomo candidato ad essere il nuovo Giorgio Manetti, la cui conoscenza ha sconvolto la protagonista di UeD fino alle lacrime. Dopo due settimane di stop causa l’impegno di Maria De Filippi con il Festival di Sanremo, la nuova puntata degli Over rischia di iniziare con la rottura di una delle coppie più promettenti, ma anche da un probabile riavvicinamento tra Gemma e Giorgio. Le anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, avvenuta sabato 18 febbraio 2017, riportano che Gemma Galgani ha avuto la sua ennesima delusione: Michele D’Ambra pare faccia il doppio gioco e durante lo stop forzato a causa della partenza per Sanremo di Maria De Filippi, il cavaliere ha frequentato un’altra dama, Cristina, senza che la dama torinese ne sapesse nulla. La delusione di Gemma è stata atroce, tanto che le sono venute le lacrime. Ma c’è di peggio: al cavaliere di UeD è stato chiesto di scegliere tra le due, ma vedendo che non arrivava risposta, la Galgani lo ha scaricato senza mezzi termini. La possibile storia d’amore che poteva nascere negli Studi Elios di Mediaset è già morta a causa del comportamento del pugliese. Per uan storia che muore, un’altra pu rinascere e lo dimostra il riavvicinamento di Giorgio Manetti a Gemma. Le anticipazioni riguardo il Trono Over di Uomini e Donne rivelano anche il motivo delle famose foto di Gemma Galgani e Michele D’Ambra mano nella mano in giro per Roma: pare siano state “rubate” da una registrazione di una esterna girata con la Redazione nella Capitale. Segnalazione importante: Giorgio Manetti ha tentato un riavvicinamento con la sua ex. Dopo che Gemma ha scaricato il giovane cavaliere pugliese, si è seduta al suo posto con gli occhi pieni di lacrime. Il cavaliere toscano, vedendo Gemma sconvolta, si è alzato e le ha passato un fazzoletto: che ci possa essere sul serio un ritorno di fiamma tra i due?

