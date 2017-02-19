Home Attualità Gossip news: Francesca De Andrè, addio a Daniele Interrante

Gossip news: Francesca De Andrè, addio a Daniele Interrante

di Redazione 19/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Francesca De André e Daniele Interrante si sono lasciati, adesso è ufficiale. In effetti le news di gossip da qualche settimana segnalavano tensioni tra la figlia e nipote d’arte e l’ex marito di Guendalina Canessa, volto molto noto in televisione, e il fatto che negli ultimi tempi nessuno li avessi più visti insieme nemmeno sui social aveva creati ulteriori dubbi. Ora arrivano direttamente le parole di Francesca De André che ha confermato tutto. La ragazza su Instagram ha aperto dicendo che non le è mai piaciuto parlare della vita provata am adesso deve farlo anche se non è facile: “È da ieri che si parla di alcune foto che usciranno dove vengo ripresa in compagnia di un altro uomo che non è Daniele. Ci tengo a precisare che non è un tradimento, mai l’avrei fatto dopo un amore tanto grande e importante. C’è stata una crisi tra noi ed è da due mesi che non stiamo più insieme. Adesso sapete come stanno le cose….”. Quindi l’ex ‘isolana’ ha dato due notizie in una: effettivamente la storia con Interrante è finita poco prima di Natale e intanto però lei ha già trovato un nuovo amore anche se per il momento non sappiamo ancora chi sia. Daniele invece non ha ancora commentato, ma almeno lui negli ultimi tempi non è stato avvistato accanto a nessuno anche se ormai Guendalina Canessa fa parte solo del passato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp