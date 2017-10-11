Caricamento...

Uomini e Donne anticipazioni, Vittoria ancora contesa da Paolo e Mattia?

11/10/2017

Le anticipazioni di Uomini e Donne si infiammano sempre di più. Mentre il percorso di Sabrina Ghio sembra avere una piega ben determinata, sembra che Vittoria adesso sia contesta tra Paolo e Mattia... Cosa sta succedendo?

Uomini e Donne anticipazioni, Sabrina Ghio verso la scelta?

Sabrina Ghio sembra essere destinata a un trono molto breve, tanto che secondo alcune anticipazioni parlano già di scelta. Ma chi è l'uomo che più di tutti ha catturato la sua attenzione, oppure è solo una manovra per farla andare via prima del previsto? I vari rumors attorno Sabrina Ghio sono davvero molto strani. In un certo qual modo è come se si fosse creato un dibattito dal titolo "Scelta rapida": come può la ragazza aver già scelto qualcuno? Ricordiamo inoltre che la prima fase del trono classico dovrebbe terminare a dicembre... Qualcosa dunque non quadra?

Uomini e Donne anticipazioni, i tronisti deludono i fan?

Le anticipazioni riguardante i tronisti di Uomini e Donne a quanto pare deludono i fan del programma. Rispetto alle edizioni precedenti i tronisti di questa prima fase dello show di Maria De Filippi pare non essere così entusiasmante come tutti pensavano. Il trono gay non invade i giornali come lo scorso anno, Sabrina Ghio è abbastanza indecifrabile mentre i tronisti Mattia e Paolo si contendono la corteggiatrice Vittoria?

Uomini e Donne anticipazioni, le corteggiatrici sono le nuove troniste?

Il caso di Vittoria sta lasciando perplessa i fan di Uomini e Donne. Come mai dei tronisti che si trovano nel programma per essere corteggiati da ragazze, compatibili con il loro profilo sentimentale, dovrebbero contendersele? A quanto pare i tronisti Mattia e Paolo stanno per ripercorrere gli stessi passi di Marco Cartasegna, Luca Onestini con Soleil Sorge... Solo che qui la donna contesa è Vittoria. Che sia un copione ben studiato dagli autori?
