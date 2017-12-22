Home Intrattenimento Uomini e Donne dopo la scelta di Paolo Crivellin arriva anche il matrimonio?

di Redazione 22/12/2017

Come cambia Uomini e Donne dopo la scelta di Paolo Crivellin? In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del tropo lampo del tronista proveniente da Temptation Island e dei litigi con la corteggiatrice Angela Caloisi ma non solo... Sembra che per i protagonisti dello show di Maria De Filippi potrebbe arrivare anche il matrimonio Angela Caloisi lascia Uomini e Donne Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne abbiamo avuto modo di vedere che Angela Caloisi ha deciso di lasciare gli studi di Uomini e Donne. La scelta sarebbe scaturita da un litigio con Paolo Crivellin che ne frattempo ha riservato le sue attenzioni anche a un'altra corteggiatrice. Dopo uno scambio forte di parole il tronista l'ha invitata ad andare e Angela Caloisi decide di lasciare Uomini e Donne infuriata. Paolo Crivellin la scelta Come abbiamo avuto modo di leggere in questi giorni dopo l'abbandono di Angela Cloisi, il tronista Paolo Crivellin ha deciso di correrle dietro cercando di convincerla a tornare nel programma. Un po' come successo a Mattia Marciano sembra che Angela Caloisi abbia messo alle strette il corteggiatore, tanto che le anticipazioni di Uomini e Donne hanno come titolo "Paolo Crivellin la scelta". Che il ragazzo sia pronto a lasciare o show con Angela? Matrimonio a Uomini e Donne per chi? Nel frattempo però rumors attorno a Uomini e Donne parlano di matrimonio, ma non per Paolo Crivellin... Sembrerebbe che Mattia Marciano e Vittoria. L'ex tronista ha nel corso di una recente intervista ha dichiarato: "Pensiamo a sposarci. Questa è la prima volta che sono davvero innamorato. Vittoria e io siamo cresciuti in famiglie numerose e molto unite. E ci piacerebbe molto, un giorno, avere una famiglia tutta nostra. Per lei sono disposta a trasferirmi, potrei trovare lavoro anche lì".

