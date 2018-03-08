Home Intrattenimento Uomini e Donne e Grande Fratello vittime di uno scherzo de Le Iene?

di Redazione 08/03/2018

Uomini e Donne e Grande Fratello diventano vittime di uno scherzo organizzato da Le Iene? La redazione del programma di Mediaset ancora una volta è riuscita a far vivere dei momenti di panico ad alcuni volti noti del mondo della televisione italiana. A quanto pare questa volta la Gialappa's ha voluto esaudire una determinata richiesta dei loro spettatori: mandare a "zappare" gli ex tronisti e gli ex concorrenti del Grande Fratello Le Iene truffano Fedez? In questi anni sono stati diversi gli scherzi messi in atto dalla redazione de Le Iene e tra le vittime troviamo proprio lui, rapper e a breve anche papà, Fedez. Lo scorso anno il partner in music di J-Ax ha subito uno scherzo ben architettato dalla redazione de Le Iene, il ragazzo improvvisamente sarebbe diventato l'unico organizzatore di una truffa fatta ai danni dei suoi fan poco prima che iniziasse uno dei concerti di punta del tour Comunisti col rolex. Dopo attimi di panico, lacrime e grandi dolori... Il tutto fortunatamente si risolve con uno striscione con scritto "scherzo". Luca Onestini e Ivana insieme a Fabio Rovazzi, Le Iene colpisce ancora In questi anni sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo vittime de Le Iene. Il programma che solitamente realizza servizi di denuncia, soprattutto in occasione della prima serata, lascia spazio anche alla comicità. Lo scorso anno abbiamo avuto modo di vedere Fabio Rovazzi vittima di uno scherzo, scoperto prima della fase finale, mentre la scorsa settimana abbiamo avuto modo di vedere Luca Onestini e Ivana. L'ex tronista si è prestato a Le Iene a uno scherzo incentrato su un finto tradimento, testando così la gelosia della sua fidanzata. In occasione dell'ultima puntata de Le Iene le vittime di un nuovo scherzo sono stati due volti noti di Uomini e Donne e Grande Fratello... Da Uomini e Donne alla vita comune? I telespettatori de Le Iene in questi mesi hanno chiesto in un certo qual modo di procurare un lavoro "vero" a personaggi che da Uomini e Donne alla vita comune non vorrebbero più tornare, girovagando per l'Italia e prendere parte come ospiti a serate in discoteca. I due mal capitati sono l'ex tronista Samuele Mecucci e l'ex concorrente del Grande Fratello Raul Tulli. I due ragazzi, contattati da due finte agenzie, sono stati condotti con l'inganno a Trieste per andare a pranzo con il sindaco e Gigi D'Alessio... Niente di più finto. Subito dopo sono stati condotti con una scusa in Croazia, dove comincia il vero scherzo de Le Iene. L'ex tronista e l'ex concorrente del Grande Fratello sono stati abbandonati dalla produzione de Le Iene su un Isola croata, ma saranno riusciti a fare ritorno in Italia? Ma soprattutto come o cosa avranno escogitato? Per saperne di più, non resta che aspettare la nuova puntata del programma.

