Festa della donna frasi pubblicizzate sui social

Festa della donna gli auguri dei vip

Festa della donna frasi sul web

Le frasi più belle scelte per la festa della donna

Le donne son venute in eccellenza di ciascuna arte ove hanno posto cura ( Ludovico Ariosto )

) La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata ( William Shakespeare )

) Le donne non hanno niente da dire, ma lo dicono benissimo ( Oscar Wilde )

) Essere una donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai (Oriana Fallaci)

