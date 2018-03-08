Festa della donna frasi pubblicizzate sui social
di Redazione
08/03/2018
L'8 marzo fa sempre è il giorno rosa per eccellenza, un momento in particolare che riesce a rivoluzionare le programmazioni televisive e anche quelli on-line. È sufficiente fare un giro nei vari siti per vedere quali sono le festa delle donne frasi pubblicizzate sui social.
Festa della donna gli auguri dei vipIn modo di social network già dalle prime ore dell'alba è stato invaso da una serie di auguri per la festa della donna pubblicate dai vip. Bari post pubblicati soprattutto su Instagram mostrano persone come Chiara Ferragni insieme alla madre e le sorelle con scritto Happy women's Day. Oggi più che mai i pensieri molte donne sono rivolti alla compagna del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Non a caso molti posto di auguri sono diretti a Francesca Fioretti che oggi, in occasione della festa della donna, ha dovuto dare l'ultimo saluto al padre della sua bimba Vittoria.
Festa della donna frasi sul webCome vuole la tradizione della festa della donna ecco Quali sono le frasi sul web che sono state super gettonate dagli utenti di Facebook. È sufficiente fare un po' di zapping su Facebook o Instagram per rendersi conto che gli autori gettonati in un'occasione come questa sono sempre Oscar Wilde e William Shakespeare. Alcuni di loro aforismi sembrano incastrarsi perfettamente con quello che è il sentimento per la donna è l'immagine che l'uomo ha di questa.
Le frasi più belle scelte per la festa della donnaMa vi siete mai chiesti quali sono le frasi più belle scelte in occasione della festa della donna? Ecco che qui di seguito vogliamo proporvi una piccola classifica fatta di aforismi:
- Le donne son venute in eccellenza di ciascuna arte ove hanno posto cura (Ludovico Ariosto)
- La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata (William Shakespeare)
- Le donne non hanno niente da dire, ma lo dicono benissimo (Oscar Wilde)
- Essere una donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai (Oriana Fallaci)
