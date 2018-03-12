Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini di nuovo single: "Vorrei smettere..."

Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini di nuovo single: "Vorrei smettere..."

di Redazione 12/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ancora una volta si torna a parlare di Uomini e Donne gossip. Nel corso della giornata di ieri Alex Migliorini ha annunciato a tutti di essere tornato single: "Vorrei smettere di piangere..." Alex Migliorini come Claudio Sona? L'annuncio ha fatto ieri dall'ex tronista gay di Uomini e Donne Alex Migliorini, ha fatto tornare i fan del programma con la memoria a ricordi di un anno fa. Se ben ricordate in questo stesso periodo Claudio Sona e Mario Serpa decisero di lasciarsi per motivi interni alla coppia, relativi ha delle dichiarazioni fatte dall'ex fidanzato del tronista inerente al periodo in cui era cominciato il suo percorso a Uomini e Donne. La coppia seguitissima dai social fortunatamente da qualche mese e tornate insieme, Ma quanto successo tra Alex Migliorini e Alessandro D'Amico fa sorgere un dubbio importante: che sia tutta una questione di gossip e marketing? Alex Migliorini e Alessandro D'Amico in crisi In queste ultime settimane sembrerebbe che Alex Migliorini e Alessandro D'Amico abbiano attraversato un periodo di crisi, decidendo addirittura di prendersi una pausa all'interno della loro relazione. La cosa in un primo momento non ha destato in alcun modo l'attenzione dei fan, convinti che nonostante tutto la coppia stesse bene e che il periodo di allontanamento fosse dipeso più dal lavoro che da altri motivi. Nel corso della serata di ieri però ecco che arriva il triste annuncio: Alex Migliorini dice addio ad Alessandro D'Amico. Alex Migliorini dopo Uomini e Donne gay Come abbiamo annunciato già da qualche settimana Alex Migliorini ha deciso di tornare single. Il tronista dopo Uomini e Donne gay pare non sia riuscita a trovare la giusta affinità di coppia con il fidanzato Alessandro D'Amico, corteggiatore che rappresenta la scelta durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Dietro l'annuncio fatto da Alex Migliorini non si nasconderebbe alcuna strategia di gossip, a raccontare la verità riguardante la separazione tra i due fidanzati è stato lo stesso hair style Alex Migliorini attraverso un Instagram Stories; "Ciao ragazzi... Ragazzi comunicarvi che io e Alessandro ci siamo lasciati. Purtroppo Alessandro tempo fa mi ha confessato che non mi ama! Quel sentimento forte che pensava di provare e che inizialmente definiva come amore in realtà non c'è più".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp