Home Salute Stampa 3D, operata un' adolescente di tumore al cranio a Firenze

Stampa 3D, operata un' adolescente di tumore al cranio a Firenze

di Redazione 09/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tra i vari usi della stampa 3D in ambito chirurgico, ce n’è stato uno davvero importante per la rimozione di una massa tumorale ad un ragazzo di 16 anni. Stampa 3D, la novità La novità si è avuta qualche giorno fa nell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove un tumore benigno della base cranica, che aveva messo a rischio la funzionalità del nervo ottico di una ragazza di sedici anni, è stato rimosso senza che ci fosse l'esigenza di ‘intaccare’ il cervello della paziente. Grazie a un lavoro di preparazione su un modello fatto con la stampa tridimensionale, il team di Neurochirurgia pediatrica, con il chirurgo Federico Mussa, è stato in grado d creare un percorso alternativo per il bisturi, che ha consentito loro di toccare la massa in modo molto meno invasivo rispetto a quanto avveniva in passato. Un modello di stampa 3d innovativo Per ottenere questo risultato è stato necessario un lungo e dettagliato lavoro di pianificazione, che, oltre ai neurochirurghi, diretti da Lorenzo Genitori, ha impegnato alcuni degli ingegneri di T3DDY, il laboratorio congiunto istituito dal Meyer con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze: al lavoro, la professoressa Monica Carfagni, responsabile del laboratorio, Yary Volpe e Francesca Uccheddu. Il primo passo, proprio grazie alle qualità della stampante, è stato quello di realizzare un modello a grandezza naturale del cranio della giovanissima paziente. Grazie alle immagini avute dalla risonanza magnetica e dalla tac, i neurochirurghi e gli ingegneri sono stati in grado di riprodurre, all’interno di questo modello, la massa tumorale e il nervo ottico con la stessa forma e dimensione che questi hanno davvero. Poi è stato fatto un intervento simulato, che ha permesso di individuare il percorso più soft. Percorso che poi si è rivelato esatto nel momento in cui l’intervento è stato effettuato davvero, con successo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp