Uomini e donne gossip: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati

“Rispettate questo momento” sono le uniche parole di Andrea Damante dopo che le news sulla fine della storia con Giulia De Lellis hanno fatto il giro del web. È stata proprio lei a dare l'annuncio nelle Instagram Stories.

Dalla vacanza alla rottura: Damellis in crisi

Ogni mattina facciamo il solito giro di news di gossip alla ricerca di storie interessanti da raccontarvi ma oggi siamo rimasti senza parole: Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Per la coppia più amata di Uomini e donne non si tratta di una semplice crisi passeggera. L'amore non è bello se non è litigarello ma tra i Damellis c'erano diversi problemi.

Giulia De Lellis nelle Instagram Stories ha annunciato la fine della relazione con Andrea Damante. Solo pochi giorni fa i due erano stati in vacanza in Tanzania e l'influencer il 9 aprile ha condiviso una dedica molto importante: «Questa foto la metto qui ma più che per voi, stavolta è per me. Come se fosse un promemoria. La metto per ricordare il nostro primo Safari. I sorrisi, lo stupore e la bellezza. La metto per discorsi di questa notte, le carezze, la pelle d’oca e la pioggia. La metto per noi amore @andreadamante, buongiorno! Ti amo più di ieri, tua». Leggendo queste parole i fan della coppia hanno subito pensato che i Damellis fossero pronti per un nuovo passo. Invece non era così.

Andrea Damante sulla fine della storia con Giulia De Lellis

Dopo le Instagram Stories di Giulia De Lellis sono seguite diverse reazioni, tra i commenti anche quelli delle ex corteggiatrici di Uomini e donne tra cui Martina Luchena, Ginevra Pisani e Francesca Del Taglia, anche Luca Onestini ha il cuore spezzato, ha conosciuto Giulia nella casa del GF Vip e sono diventati molto amici. Andrea Damante ha spiegato che lui e Giulia si sono lasciati prima delle Storie “per delle cose che non andavano più bene da un po', per dei meccanicismi che non funzionavano” e ha chiesto di rispettare questo momento e “non spalare fango a gratis come se nulla fosse”. Giulia De Lellis sommersa dalle domande ha detto: “Se potete, rispettate questa situazione. Se continuerete a chiedere e curiosare più del dovuto, sappiate che non riceverete risposta”.

Giulia De Lellis tradita da Andrea Damante?

Damante ha parlato di “fango” per un motivo ben preciso. Su molti siti di gossip infatti sono riportate le news di un presunto tradimento del dj veronese che in questi giorni è anche fuori dall'Italia per lavoro. Dopo la vacanza in Tanzania, Giulia De Lellis non è tornata a casa ma è andata da una sua amica, sempre nelle Instagram Stories si vedeva l'influencer con gli occhi rossi e gonfi come se avesse pianto tantissimo. Durante il GF Vip ha dichiarato che non avrebbe mai perdonato un tradimento ad Andrea Damante, per questo tutti ipotizzano che sia la causa della fine della storia dei Damellis. La coppia più bella di Uomini e donne tornerà insieme? Lo scopriremo molto presto. Continuate a seguire le nostre news di gossip.