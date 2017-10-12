Home Intrattenimento Andrea Damante tradito da Giulia De Lellis prima del GF VIP 2?

Andrea Damante tradito da Giulia De Lellis prima del GF VIP 2?

di Redazione 12/10/2017

Dopo la storia al capolinea tra Luca Onestini e Soleil Sorgè, i Damellis sono un’altra coppia che scoppia nel reality di Canale5? Tutta la verità sul bacio e sul tradimento di Giulia De Lellis prima di entrare nella Casa del Grande Fratello VIP 2017 e sulle foto pubblicate su Dagospia. Grande Fratello VIP: storia Andrea Damante e Giulia De Lellis a rischio per un bacio I concorrenti del GF VIP 2017 non possono trascorrere un solo momento tranquilli nella Casa, che sul web nasce il putiferio per qualsiasi cosa. Dopo Luca Onestini, stavolta è il turno di Giulia De Lellis, l’esperta di tendenze più famosa del piccolo schermo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, secondo i più noti siti di gossip, avrebbe tradito Andrea Damante prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. E’ stato il sito Dagospia ad aprire il vaso di Pandora e a scatenare il putiferio su una delle coppie considerate più solide e stabili uscite da Uomini e Donne. Il tradimento di Giulia De Lellis ai danni di Andrea Damante è reale o solo tanto rumore per nulla? Tradimento Giulia De Lellis prima del Grande Fratello VIP a Roma, Damellis in crisi? Un vero e proprio shock per i fan dei Damellis, soprattutto dopo la bufera che sta investendo un’altra coppia popolare uscita dal Trono Classico di Maria De Filippi. Si tratta del Mister Italia Luca Onestini e della sua (ex) fidanzata Soleil Sorgè: dopo un presunto tradimento di lei con Marco Cartasegna, Soleil ha screditato fidanzato e famiglia a causa di messaggi scambiati tra Luca e Giulia Latini e non si è presentata in studio, evitando così il confronto con i due fratelli Onestini. Il futuro dentista modenese, provato e incredulo, si considera ancora occupato sentimentalmente e attende la resa dei conti fuori dalla Porta Rossa. Diverso il discorso per la modella italo-americana, la quale ha dichiarato di avere troppi dubbi sul fidanzato e di considerare la loro storia finita. Ora, nel mirino c’è Giulia De Lellis a causa delle foto he circolano in queste ore sul web che la ritraggono in atteggiamenti intimi con un uomo che non è Andrea Damante, bensì Daniele Radini Tedeschi, un critico d’arte famoso nella Capitale. Tradimento Giulia De Lellis, Andrea Damante in studio per un confronto in diretta? Se qualcuno sta aspettando la furia di Andrea Damante dopo il tradimento di Giulia De Lellis con tanto di bacio sulla bocca al critico d’arte di Detto Fatto, rimarrà deluso. Il confronto tra i Damellis non ci sarà perché l’ex corteggiatrice di UeD non ha tradito il suo fidanzato, bensì le effusioni dolci in un parco a Roma fanno parte di una scena di un film. E’ il blog Isa e Chia a rendere noto che la stessa Giulia ha parlato ai suoi coinquilini di un lungometraggio in cui interpreta una donna sposata che ha una relazione con un uomo più grande di lei e che scopre di essere omosessuale. Ecco spiegato il bacio sulla bocca. Niente nuvole all’orizzonte per i Damellis e la De Lellis può continuare tranquilla la sua avventura all’interno del Grande Fratello VIP 2017.

