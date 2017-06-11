Home Intrattenimento Uomini e Donne Gossip: Federica Benincà, ecco perché ho rotto con Marco

di Redazione 11/06/2017

Con Marco Cartasegna alla fine non è andata bene e una delle ultime coppia di Uomini e Donne dell'edizione 2017 si è detta addio dopo praticamente nemmeno un mese, ma Federica Benincà non sembra avere troppi rimpianti. L'ex corteggiatrice torinese si sta riprendendo dalla botta emotiva e cerca di essere chiara una volta per tutte sui motivi che hanno portato alla clamorosa rottura proprio adesso che invece sembrava tutto spianato per il lieto fine. In realtà, come ha raccontato la stessa Federica intervistata dal blog Urbanpost.it, lei e l'ex tronista una volta fuori dal dating show di Canale 5 hanno scoperto di non essere compatibili e questo ha creato non poche tensioni tra loro. E anche se lei vive a Torino e lui a Milano, il fatto di stare lontani unito ad uno stile di vita diverso hanno accentuato la frattura anche se ammette che Marco è simile a lei ed è comunque una persona fantastica. La Benincà lo porterà sempre nel suo cuore e lascia aperta una piccola speranza: “Chi vivrà, vedrà”, dice anche se al momento è presa dai suoi studi universitari e da un progetto lavorativo insieme ad alcuni amici. Ma l'ex corteggiatrice ha parlato anche della storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorgé, altra coppia neonata a Uomini e Donne. In questi mesi ha stretto una forte amicizia con la collega e sa che Soleil è felicissima per questa sua nuova storia e ha ritrovato la serenità per potersi godere in pace la quotidianità con il suo nuovo fidanzato. Almeno a lei è andata bene, mentre Federica potrebbe tornare a settembre come nuova tronista.

