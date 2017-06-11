Home Intrattenimento Rosa e Pietro di uomini e donne vanno a convivere

di Redazione 11/06/2017

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno progetti importanti per il presente e il futuro perché l'ultima coppia di Uomini e Donne è partita alla grande e non lo vuole nascondere. La conferma è arrivata dalla ex tronista, ospite di Giada di Miceli a Radio Radio: la modella campana è felicissima di come si è concluso il suo percorso sul trono e sta vivendo una storia d'amore bellissima anche se non immaginava di poter trovare al dating show di Canale 5 una persona che potesse completarla in in modo così profondo. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che il suo scopo principale era quello di trovare un uomo che le desse maggiore sicurezza e la facesse stare bene. Non poteva essere così con Alex Adinolfi, perché il corteggiatore era troppo diverso da lei e caratterialmente non le piaceva, ma nemmeno con Mattia Marciano anche se all'inizio se l'era conteso con Desirée Popper: “Era una persona che volevo conoscere, ero solo interessata a capire se aveva le caratteristiche giuste per me”. Alla fine però nella puntata della scelta non ha avuto dubbi e ora con Pietro va alla grande tanto che hanno cominciato la convivenza perché comunque passavano già praticamente tutta la giornata insieme. Un progetto nel quale anche Pietro crede molto. L'ex corteggiatore ha confermato che cercheranno casa a Roma o Milano, ma lui preferirebbe la Capitale perché già vive lì anche se Milano per lavoro sarebbe meglio. Un passo che porterà anche al matrimonio? Tartaglione ha ammesso che ne hanno parlato ma vogliono fare un passo alla volta nonostante sia nei loro progetti. E i fans della coppia già sognano il gran giorno.

