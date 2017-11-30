Uomini e donne gossip: Giorgio Manetti e Tina Cipollari amanti segreti?

Colpo di scena al trono over di Uomini e donne. Gemma Galgani è convinta che Tina Cipollari e Giorgio Manetti abbiano una relazione segreta e ha confessato di averne le prove. Quali sono?

Tina Cipollari a Firenze da Giorgio Manetti?

La settimana del trono Uomini e donne è molto movimentata, dopo il video di Anna Tedesco che ha deciso di lasciare la trasmissione, ecco che Gemma Galgani ha fatto un rivelazione scottante. La dama torinese ha commentato le foto di Tina e Giorgio insieme ad un evento benefico a Firenze dicendo che il motivo di “tanta acrimonia” nei suoi confronti è il loro legame. Ovviamente la Cipollari ha iniziato a ridere perché all'evento c'erano 700 circa. Gemma Galgani però ha detto di aver visto l'ex fidanzato e Tina sul treno Frecciarossa, un incontro che non sembrava casuale.

Tina Cipollari odia Gemma Galgani, il motivo

Da circa un paio d'anni, la bionda opinionista ha iniziato una vera e propria guerra contro la bionda dama. Uno scontro tra chiome platinate senza esclusione di colpi. Gemma Galgani ha notato che ad un certo punto il comportamento di Tina nei suoi confronti è cambiato e non riusciva a capire il motivo. Poi ha incontrato la Cipollari tutta “imbacuccata” come se si stesse nascondendo e i sospetti sono diventate conferme. La segnalazione di Gemma a Uomini e donne ha incuriosito Maria De Filippi anche se per Tina è frutto di una “mente malata”. Anche Gianni Sperti è intervenuto per prendere le difese della collega e ha sottolineato che Gemma vive nel rimpianto per aver perso Giorgio.

Gemma del Trono Over esce con un nuovo cavaliere

Dopo questo tragicomico siparietto è stata posizionata una seduta per Guido, il cavaliere con cui è uscita Gemma Galgani. A quanto pare anche questa frequentazione è stata interrotta per via di difficoltà logistiche. Nonostante Guido sia un uomo meraviglioso ha dei turni di lavoro che gli impediscono di vedere Gemma, la dama doveva andare ad Ascoli ma l'incontro è stato annullato. La Galgani è stata chiara con lui, per colmare alcuni vuoti deve incontrare altre persone e non ha perso tempo visto che è già uscita con Leonardo.