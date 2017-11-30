Fabrizio Corona news oggi: la nuova vita in carcere

Corona come Buffon, Fabrizio infatti è il portiere della squadra di calcio del carcere di San Vittore. Il Saint Victory boys è iscritto al campionato a 7 del CSI (Centro Sportivo Italiano). L'ex paparazzo ha anche la fascia di capitano.

Fabrizio Corona oggi aspetta il verdetto finale

Non avevamo news su Fabrizio Corona da qualche giorno, purtroppo la vicenda giudiziaria è piuttosto complicata e siamo in attesa della sentenza che stabilirà se l'ingente patrimonio verrà confiscato e se tornerà finalmente in libertà. Corona è provato dalla lunga detenzione che definisce ingiusta, ha provato a fare anche uno sciopero della fame per protesta, ma su consiglio di amici e parenti ha desistito. Nell'ultima udienza si è lasciato andare ad un lungo sfogo ed è stato ripreso dai giudici che non ammettono le sue sfuriate in aula.

Fabrizio Corona non vuole sprofondare ancora una volta nel baratro, così ha preso un'importante decisione. In carcere si è sempre dedicato allo sport ma oggi vuole impegnarsi in prima linea e fa parte a pieno titolo della squadra di calcio Saint Victory boys. Qualche mese fa durante uno degli allenamenti si era fatto male ad una mano ed era stato accompagnato in ospedale, ora è guarito e può dedicarsi alla sua nuova attività.

Saint Victory boys: con Corona la squadra vince

La squadra di calcio del carcere di San Vittore è diventata fortissima da quando Fabrizio Corona è in porta. Il Saint Victory boys gioca nel campionato del Csi, nella categoria C, girone N. I giocatori si alternando la fascia di capitano e quindi anche Corona guida i compagni. Nell'ultima partita disputata, la squadra di casa ha vinto contro la Vecchia Guardia per 7 a 2 e chi ha assistito ha detto che Corona ha parato quasi tutto.

La domenica a San Vittore vengono ospitate le squadre del campionato CSI e per motivi di sicurezza le partite si giocano solo in carcere. Il progetto “Carcere e Sport” è nato 20 anni fa e da ben 15 anni la squadra è iscritta al campionato, vincendo ben 7 volte il titolo provinciale. Purtroppo Fabrizio Corona dopo il match non ha partecipato al consueto rinfresco e ha preferito andare via, un chiaro segnale del fatto che non sta ancora bene.