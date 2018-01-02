Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip, Giulia Latini si è fidanzata?

Uomini e Donne gossip, Giulia Latini si è fidanzata?

02/01/2018

Iniziamo ufficialmente questo 2018 con un Uomini e Donne gossip! Nel mirino delle prime news dell'anno troviamo un'ex corteggiatrice molto amata dal pubblico di Maria De Filippi... Giulia Latini si è fidanzata? Secondo alcuni rumors sembrerebbe che la ragazza abbia cominciato il 2018 in ottima compagnia, ma scopriamo insieme cos'è successo Giulia Latini dopo Luca Onestini: "Con lui è stato un percorso sentito" In occasione del Grande Fratelli Vip abbiamo avuto modo di rivedere Giulia Latini protagonista di un nuovo gossip legato a Luca Onestini. Secondo Soleil Sorge l'ex corteggiatrice sarebbe stata la causa determinante della fine della storia d'amore con il tronista. Alla base delle accuse c'era il fatto che Onestini continuasse a sentire Giulia Latini di nascosto, senza aver avvisato la fidanzata. Nel momento in cui a Giulia Latini è stato chiesto se fosse più o meno pronta a fare una seconda opportunità a Luca Onestini ha risposto: "Con Luca è stato un percorso sentito, un percorso vero e sono sicura che ad oggi ci sia un legame d’affetto reciproco". Ma a quanto pare l'amore per i due è davvero lontano, soprattutto dopo l'arrivo di Ivana Mrazova. Andrea Melchiorre lascia Giulia Latini dopo un tradimento? Archiviata la parentesi di Luca Onestini, l'attenzione di Giulia Latini viene catturata da un'altra conoscenza di Uomini e Donne... Ovvero Andrea Melchiorre. Se ben ricordate i due ragazzi si sono conosciuti in occasione di un evento organizzato dall'agenzia per la quale lavorano e in occasione di un'intervista Andrea Melchiorre aveva confermato la frequentazione, chiedendo il rispetto della privacy. Peccato però che la relazione tra i due ex corteggiatori pare che sia finita proprio a causa di un tradimento che Melchiorre ha fatto a Giulia Latini. Giulia Latini fidanzata? Ecco la verità Nel corso di queste ultime ore però Giulia Latini è tornata ad essere protagonista del gossip. Sembrerebbe infatti che la bella Guilia Latini si sia finalmente fidanzata... Ma con chi? Nel profilo Instagram di Giulia Latini era stata pubblicata una foto che la ritraeva in braccio a un ragazzo, dal viso volutamente coperto, mentre lei è impegnata a disegnare un cuore su un vetro. Lo scatto è scomparso subito dopo l'arrivo del gossip che continua a parlare però del fidanzato misterioso per l'ex corteggiatrice. In questo frangente la curiosità dei fan resta: come mai tanta fretta nell'eliminare il post?

