Home Attualità Pace sopra ogni cosa : ecco l'appello di Papa Francesco

Pace sopra ogni cosa : ecco l'appello di Papa Francesco

di Redazione 02/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Angelus di Papa Francesco ha toccato il cuore di tutti. Il pontefice esordisce dicendo che «Ogni vita, anche scomoda o ripugnante, va amata. Dio è vicino all’umanità come il bimbo alla madre che lo porta in grembo». Francesco vuole che i fedeli «lascino i fardelli alle spalle e ricomincino da ciò che conta: la pace». Durante la messa della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, capitata proprio nella 51° Giornata mondiale della Pace sul tema “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, Papa Bergoglio condanna le «troppe banalità e parole vuote: c'è bisogno di silenzio» Egli poi aggiunge «l’uomo spesso impone delle idee e la donna, la madre, ha il ruolo di vivificare. Perché la fede non si riduca solo a semplice idea dobbiamo ancorarci al cuore di una madre, che possa custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti dell’uomo». Un nuovo anno iniziato L’anno «si apre nel nome della Madre. Madre di Dio è il titolo più importante della Madonna». Ma «una domanda potrebbe sorgere: perché diciamo Madre di Dio e non Madre di Gesù?». Papa Francesco raccomanda a tutti i fedeli «di essere grati perché in queste parole è racchiusa una verità splendida su Dio e su di noi. Nel momento in cui il Signore si è incarnato in Maria, ha iniziato a portare la nostra umanità attaccata addosso». La riflessione sulle parole dell'Angelus Il Pontefice vuole che tutti riflettano sul Vangelo che descrive la Madre di Dio con una sola frase: «Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore». Secondo Bergoglio, «il Dio davanti a cui si tace è un bimbo che non parla, la sua maestà è senza parole, il suo mistero di amore si svela nella piccolezza, massima espressione della sua regalità». Tutti per ripartire, devono appoggiarsi alla Madre, il cui cuore è il cuore della Chiesa. Anzi per andare avanti,basterà guardare il presepe, dove Maria tiene in braccio Dio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp