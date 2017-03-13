Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip news Claudio Sona e Mario Serpa: incontro segreto a Roma?

di Redazione 13/03/2017

Chi si era appassionato alle vicende dei ClaMario, ovvero i protagonisti del Trono Gay Claudio Sona e Mario Serpa, adesso si ritrova il cuore spezzato in quanto la loro storia è finita. Pochi giorni fa, i due protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato su Instagram la loro rottura ai fan increduli, ma secondo le ultime news di gossip, i Clario nascondono qualcosa: pare che ci sia stato un incontro segreto a Roma tra i due ex fidanzati. Fonti vicine all’ex coppia gay riferiscono che i due ragazzi si sarebbero incontrati per chiarire alcune vicende in sospeso, approfittando dell’occasione di una registrazione della puntata speciale di UeD. Sarà vero? I rumors provenienti dagli studi Elios a Mediaset indicano il contrario. Il corteggiatore e il tronista gay sono spesso ospiti del programma di Maria De Filippi, in quanto Mario Serpa è diventato opinionista del Trono Classico, mentre Claudio Sona partecipa sporadicamente. Il sospetto della rottura della coppia gay si era fatto strada proprio perché non si vedevano mai insieme e la conferma è arrivata a mezzo Instagram da entrambi, seppur non menzionando le cause della loro crisi e della conseguente fine della loro relazione che ha fatto sognare milioni di fan. Le parole dell’ex tronista gay a un giornale di gossip risuonano nella mente dei fan dei ClaMario come qualcosa di già tutto deciso da tempo, visto che il tronista cercava di minimizzare nel caso di una eventuale rottura dei due fidanzati gay. Le segnalazioni indicano chiaramente che la crisi e la fine del legame tra Claudio e Mario, nonostante i toni pacifici degne di due persone civili, sembra avere dei retroscena burrascosi. Se i fan sperano in una riconciliazione, purtroppo dovranno ricredersi e il presunto incontro segreto a Roma non è stato altro che un caso: le ultime news di gossip indicano che i due si sono ritrovati faccia a faccia per alcuni secondo negli Studi Elios di Mediaset, in occasione di una registrazione di UeD molto particolare. Le reazioni sono state molto più eloquenti delle parole. Claudio Sona e Mario Serpa, gli ex fidanzati di Uomini e Donne, probabilmente hanno lavato i panni sporchi a casa, ma non significa che abbiano chiarito: nessun incontro segreto a Roma, bensì negli studi di UeD. Mario si è mostrato gelido e arrabbiatissimo nei confronti di Claudio, non degnandolo neanche di un saluto. Una testimone oculare, presente tra il pubblico, ha dichiarato a un noto portale di news e gossip che si occupa del dating show di Maria De Filippi che l’occasione è stata la puntata speciale con le coppie e le squadre erano formate dai giovani contro gli Over, capitanati proprio da Mario e Claudio. Quando il Sona gli si è avvicinato per parlargli all’orecchio, l’ex corteggiatore del Trono Gay sembrava di ghiaccio e scuro in volto.

