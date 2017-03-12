Caricamento...

Inter Atalanta Rojadirecta streaming gratis, formazioni e diretta live

Redazione

di Redazione

12/03/2017

Inter Atalanta streaming Rojadirecta live, manca poco ormai dal fischio d'inizio Inter Atalanta, partiva del campionato serie A, tanto attesa dai tifosi delle due squadre. In tanti si chiedono dove vedere Inter Atalanta in streaming gratis, se il sito Rojadirecta funziona e se è legale?
Probabili formazioni Inter Atalanta streaming
Ecco le probabili formazioni di oggi: ATALANTA (3-4-2-1) – Berisha; Toloi, Caldara, Zukanovic; Conti, Kessiè, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Gomez; Petagna. In panchina: Gollini, Hateboer, Konko, Bastoni, Melegoni, Cristante, Grassi, Mounier, D’Alessandro, Paloschi. All: Gian Piero Gasperini INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Murillo, Medel, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. In panchina: Carrizo, Andreolli, Santon, Joao Mario, Nagatomo, Ansaldi, Biabiany, Brozovic, Palacio, Pinamonti, Gabigol, Eder. Allenatore: Stefano Pioli
Dove vedere Inter Atalanta streaming?
Alle 15 la partita Inter Atalanta sarà trasmessa su Sky Calcio 1, Mediaset premium calcio 1, per coloro che vogliono vedere la partita da smartphone e tablet possono usare le appicazioni Sky Go e Premium Play. Ricordiamo a tutti che il sito Rojadirecta è online ma in Italia è illegale.
