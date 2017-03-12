Inter Atalanta Rojadirecta streaming gratis, formazioni e diretta live
di Redazione
12/03/2017
Inter Atalanta streaming Rojadirecta live, manca poco ormai dal fischio d'inizio Inter Atalanta, partiva del campionato serie A, tanto attesa dai tifosi delle due squadre. In tanti si chiedono dove vedere Inter Atalanta in streaming gratis, se il sito Rojadirecta funziona e se è legale?
Probabili formazioni Inter Atalanta streamingEcco le probabili formazioni di oggi: ATALANTA (3-4-2-1) – Berisha; Toloi, Caldara, Zukanovic; Conti, Kessiè, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Gomez; Petagna. In panchina: Gollini, Hateboer, Konko, Bastoni, Melegoni, Cristante, Grassi, Mounier, D’Alessandro, Paloschi. All: Gian Piero Gasperini INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Murillo, Medel, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. In panchina: Carrizo, Andreolli, Santon, Joao Mario, Nagatomo, Ansaldi, Biabiany, Brozovic, Palacio, Pinamonti, Gabigol, Eder. Allenatore: Stefano Pioli
Dove vedere Inter Atalanta streaming?Alle 15 la partita Inter Atalanta sarà trasmessa su Sky Calcio 1, Mediaset premium calcio 1, per coloro che vogliono vedere la partita da smartphone e tablet possono usare le appicazioni Sky Go e Premium Play. Ricordiamo a tutti che il sito Rojadirecta è online ma in Italia è illegale.
Articolo Precedente
Uomini e Donne gossip news Claudio Sona e Mario Serpa: incontro segreto a Roma?
Articolo Successivo
Uomini e Donne anticipazioni, tutto sulle puntate speciali del Trono Classico
Redazione