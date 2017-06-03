Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip, nuovi indizi sulla crisi di Marco Cartasegna e Federica Benincà

Uomini e Donne gossip, nuovi indizi sulla crisi di Marco Cartasegna e Federica Benincà

di Redazione 03/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La presunta crisi tra Marco Cartasegna e Federica Benincà di Uomini e Donne sta tenendo banco in tutti i siti di gossip. Non servono a nulla le rassicurazioni dell’ex corteggiatrice in merito, dicendo su Instagram che lei e il suo fidanzato sono lontani per motivi di studio e di lavoro, ma non certo per un tradimento o una pausa di riflessione. Peccato che la recente diretta Instagram dell’ex tronista ha gettato ancora forti dubbi, visto che, come riporta News UeD, non ha risposto alle insistenti domande al riguardo non perché non avesse voluto, bensì perché non sapeva cosa rispondere. E nuovi indizi vanno ad arricchire il mistero. Ormai è inutile girarci intorno: Marco Cartasegna e Federica Benincà sono già in crisi, e l’ultima news di gossip lo dimostra: c’è stato il compleanno di Federica e l’ex tronista bocconiano non raggiunto la fidanzata per trascorrere qualche giorno insieme. Il mistero si infittisce e oltre a questo, ci sono nuovi indizi che indicano che Marco e Federica sono sul punto di lasciarsi. Uno dei tanti indizi lampanti è che Marco e Federica non hanno girato il tradizionale dopo-scelta di Uomini e Donne, come altre coppie tipo Luca e Soleil o Rosa e Pietro. Segno che la crisi è in corso e la coppia è troppo impegnata a capire se andare avanti o dare un taglio alla love story nata sotto i riflettori del Trono Classico di UeD. Eppure sono insieme da neanche un mese, possibile che dopo la scelta e i primi giorni di passione, la fiamma si sia definitivamente spenta? I motivi di questo improvviso cambiamento fanno impazzare il gossip, ma tra tutti gli indizi, un amico di Marco Cartasegna ha fatto infuriare i fan della coppia: ha scritto sui social che, essendo in vacanza in Sardegna, sarebbero andati a m***otte. Zero rispetto per Federica Benincà, zero delicatezza, ma anche una rivelazione: c’è un tradimento dietro la crisi tra Marco e Federica?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp