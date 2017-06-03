Home Intrattenimento Giulia De Lellis e Andrea Damante Instagram: i Damellis si sposano, scelta la data delle nozze

di Redazione 03/06/2017

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano: non è certo una novità, i due fidanzati di Uomini e Donne lo sbandierano ai quattro venti su Instagram e nelle varie ospitate televisive. I Damellis sanno come far concentrare l’attenzione su di sé e finora non si erano mai sbilanciati in merito alla fatidica data del matrimonio, in quanto, nonostante stiano insieme da più di un anno, volevano prendersi del tempo per preparativi e per concentrarsi sulle rispettive carriere. Ebbene, il tronista e la corteggiatrice del Trono Classico si sono decisi a scegliere la data delle nozze, le quali di sicuro diventeranno un evento. Salvo imprevisti (con Andrea e Giulia bisogna mettere le mani avanti), la data fatidica del matrimonio dei Damellis è stata scelta: maggio 2019. A farlo sapere è stato Andrea Damante in una recente intervista a Novella 2000, in cui l’ex tronista ed ex concorrente del GF VIP ha spiegato anche il significato della data scelta e come procede la storia d’amore con Giulia De Lellis. Entrambi molto attivi su Instagram, stavolta il D.J. veronese ha scelto una maniera tradizionale per annunciare questa bella notizia. Andrea Damante ha rilasciato una intervista a Novella 2000 elogiando Giulia De Lellis, in quanto è l’unica che è stata capace di fargli mettere la testa a posto e l’unica che può sposare e avere dei figli. I Damellis quindi convoleranno a nozze a maggio 2019 e la data non è stata scelta a caso, in quanto il mese di maggio è quello in cui si sono messi insieme, ovvero quando è avvenuta la fatidica scelta nel programma condotto da Maria De Filippi e che ha emozionato i fan della coppia. Dopo un anno insieme, ecco fissata la data del matrimonio: al momento i due giovani sono concentrati sulle rispettive carriere. Andrea è concentrato sula musica, mentre Giulia posa come modella, disegna costumi, è una influencer e youtuber ed entrambi fanno gli opinionisti nelle varie trasmissioni televisive.

