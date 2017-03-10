Uomini e donne gossip oggi: Tina Cipollari è rifatta? L’accusa di Gemma Galgani a Verissimo

Gemma Galgani è stata intervistata da Silvia Toffanin. Domani vedremo Verissimo la bionda dama del trono over di Uomini e donne. Siccome le puntate vengono registrate oggi circolano già le prime anticipazioni sulle dichiarazioni di Gems, nota al gossip per la sua travagliata storia con Giorgio Manetti, il suo grande amore. La coppia di UeD ha regalato tantissime emozioni ai fan, Gemma Galgani ha rivissuto una seconda giovinezza accanto al gabbiano George. Purtroppo, come ha confessato la stessa Gemma, il rapporto non era equilibrato, lui la dava per scontata. Non ha avuto paura di mettersi in discussione e dopo aver chiesto scusa a Giorgio per come ha messo fine alla loro relazione, il cavaliere è stato ‘irremovibile’.

Ma c’è molto di più, Gemma Galgani non si è limitata a parlare solo di Giorgio, e a Verissimo ha accusato Tina Cipollari di essere rifatta aggiungendo: ‘e si vede’. Gli appassionati di gossip stanno già cercando di capire se quanto affermato dalla donna è vero, o se si tratta dell’ennesimo attacco. Tuttavia la Galgani non sa come è nato l’astio con l’opinionista di Uomini e donne, i loro siparietti trash sono cult. Gemma ha detto anche che non andrebbe mai a cena con Tina Cipollari perché potrebbe farle mangiare delle mele avvelenate.

Tina Cipollari indossa una parrucca? Il marito svela la verità sull’acconciatura dell’opinionista di UeD

Le dichiarazioni di Gemma Galgani a Verissimo su Tina Cipollari rifatta, seguono quelle del marito Chico Nalli. Nulla che possa far pensare che l’opinionista abbia ceduto davvero al bisturi. Da tempo i fan di UeD si chiedevano come mai Tina indossasse sempre una parrucca diversa. I più maligni hanno pensato che fosse esibizionista, ma il marito, che si occupa della sua chioma, ha svelato che le hanno sbagliato la tinta quando era a Pechino Express. Purtroppo Tina Cipollari ha dovuto tagliare i capelli e al rientro in Italia si è affidata alle sapienti mani del suo maritino. Qualcuno aveva fatto circolare la notizia che avesse preso i pidocchi! Il gossip certe volte è davvero impertinente!