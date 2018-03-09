Home Attualità Uomini e Donne gossip, riavvicinamento tra Tina Cipollari e il marito Kikò?

di Redazione 09/03/2018

Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si sarebbero separati, ma indiscrezioni rivelano che vivono ancora insieme sotto lo stesso tetto: aria di riconciliazione? Tina Cipollari e Chicco Nalli vivono ancora insieme Già è incredibile che Tina Cipollari sia diventata nuova tronista del celebre programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. La nnuova protagonista si è seduta sull’ambita sedia di Uomini e Donne perché rmai separata dal marito Chicco Nalli, ma il gossip come sempre impazza e pare proprio che la bionda Tina ci abbia ripensato, visto che vivono entrambi sotto lo stesso tetto! Che ci sia aria di riconciliazione e Kikò, vedendola con dei corteggiatori, sia geloso di lei? Tina e Kikò separati in casa Nonostante siano separati legalmente, i due ormai ex coniugi stanno condividendo lo stesso tetto, e la situazione si sta protraendo da quando entrambi hanno annunciato, un po’ a sorpresa, l’addio dopo quindici anni insieme e dopo aver formato una famiglia. Chicco non ha lasciato ancora l’abitazione che condivide con la Cipollari probabilmente per il bene dei loro figli, soprattutto i più piccolini Francesco e Giulia, mentre il 14enne Mattias ha capito che i genitori non sono più una coppia. Il celebre hair stylist di Sabaudia che da qualche mese è diventato consulente di bellezza a Pomeriggio5 ha però fatto capire che la situazione è temporanea. Uomini e Donne anticipazioni, il trono di Tina entra nel vivo Quindi, niente ritorno di fiamma per la ormai ex coppia, conosciutasi proprio grazie a Maria De Filippi e a Uomini e Donne: Chicco era corteggiatore di un’altra ragazza e Tina vestiva il ruolo di vamp opinionista. Tra i due è scattata la scintilla che è durata la bellezza di 15 anni e che ha dato tre bellissimi figli, ma le cose non sono andate esattamente come nelle favole .Causa amore finito, i due si sono separati legalmente e a sorpresa. Ma da genitori stanno cercando di affrontare la cosa con intelligenza per non turbare le serenità dei tre figli, senza litigi e scenate, e paradossalmente in questa maniera, riferisce Kikò, la coppia ha trovato una nuova armonia. Quando il trono di Tina entrerà nel vivo, però, l’esperto di bellezza ha detto che cercherà un altro posto in cui vivere, magari nelle vicinanze per stare vicino alla famiglia.

