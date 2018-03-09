Home Intrattenimento Uomini e Donne, Sabrina Ghio intervistata dice "Nicolò e io nulla in comune"

di Redazione 09/03/2018

A distanza di qualche mese dalla sua esperienza ad Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha deciso di raccontarsi, e ci tiene in primis a sottolineare che non si pente affatto della scelta fatta, ossia Nicolò Raniolo che però le ha detto di no. La ragazza sostiene che rifarebbe tutto di quel percorso, dalla prima all'ultima cosa, pur consapevole che la strada più facile sarebbe stata un'altra, ma dice di aver fatto tutto questo anche per far capire alle donne che bisogna fermarsi quando si incontra davanti un muro. Sabrina Ghio e la scelta E in merito alla sua scelta, Sabrina dice: "Fuori dal programma mi sono resa ancor di più conto di quanto io e Nicolò non avessimo nulla da spartire". Uomini e Donne è stata una esperienza importante per capire davvero cosa sia l'amore. La ragazza infatti aggiunge: "L'amore è rispetto, stima: è avere accanto una persona che ti fa sorridere anche quando non c'è motivo per farlo. Un amore che parte dallo stomaco e ti fa battere il cuore in maniera incontrollabile. È questo quello che sogno e oggi per me l'amore è mia figlia". Sabrina, vita in TV? Qualche settimana fa si è anche affibbiato a Sabrina di un presunto nuovo amore ma la ragazza, nonostante sia riluttante a parlarne non si dice impegnata sentimentalmente. Nel corso dell'intervista, si è parlato pure della partecipazione, poi sfumata, di Sabrina Ghio all'Isola dei Famosi 2018. Quando le si chiede se, data l'edizione tormentata di quest'anno, non sia stato meglio così, lei confessa: "Forse si. Ad oggi non ho questa smania di successo, ma spero che ci sia qualcosa in tv anche per me, anche se ora non saprei dire cosa".

