Uomini e Donne gossip scelta Marco Cartasegna: le parole di Giorgia Pisana

di Redazione 04/05/2017

La registrazione della scelta del tronista Marco Cartasegna ha ribaltato quasi tutte le aspettative dei fan del Trono Classico di Uomini e Donne, visto che è caduta sulla bella torinese Federica Benincà a discapito di Giorgia Pisana, la grande favorita. Soprattutto per il modo in cui è stata “liquidata” dal milanese, ovvero non farla entrare negli studi Elios e parlarle a quattrocchi nei camerini. Il pubblico è diviso: c’è chi sostiene che sia stato un comportamento molto vigliacco da parte di Marco, mentre altri hanno apprezzato la sua delicatezza in un momento difficile per tutti i non scelti della storia di UeD. Ma secondo il sito di gossip GossipTV, la non scelta ha commentato la situazione: ecco le parole di Giorgia Pisana. Ovviamente, Giorgia Pisana è rimasta molto dispiaciuta di non aver potuto avere un confronto diretto con il giovane imprenditore bocconiano davanti al pubblico, visto che durante la registrazione della scelta, ha chiamato solo Federica e gli ha dichiarato il suo amore. Giorgia ha avuto pochissimo spazio durante la puntata, visto che l’unico momento in cui si è vista è stato durante il filmato dell’ultima esterna a Siracusa e quello dei momenti migliori tra loro . Dopo la scelta, la corteggiatrice, soprannominata la Megan Fox italiana da alcuni siti di gossip, ha voluto lasciare un messaggio al tronista e ai fan. Le parole di Giorgia Pisana non sono né di rancore, ma neanche di felicità. La corteggiatrice, commentando la scelta di Marco Cartasegna, ha scritto sui social che la sua più grande vittoria è potersi guardare allo specchio ed essere orgogliosa di lei. Nonostante la sconfitta da parte della sua rivale Federica Benincà, l’amica di Giulia Latini si dice soddisfatta di tutto quello che ha compiuto nel programma condotto da Maria De Filippi. Giorgia ha provato fino all’ultimo secondo a conquistare il cuore del modello e imprenditore milanese, ma invano: nonostante fosse la favorita di Tina Cipollari, ha perso, perché Maroc ha letteralmente perso la testa per la torinese.

