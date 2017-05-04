Home Intrattenimento Alessia Cammarota e Aldo Palmeri gossip news, la minaccia di Veronica Di Bella

di Redazione 04/05/2017

L’annuncio della seconda gravidanza di Alessia Cammarota è stato inaspettato: come ormai tutti sanno, è avvenuto durante la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, in cui era ospite con il marito Aldo Palmeri. I due genitori bis sono sembrati al settimo cielo, ma secondo le ultime news di gossip, su di loro pare incorrere la minaccia di Veronica Di Bella, la ex di Aldo che per lei ha abbandonato la moglie. Dopo un periodo di silenzio, è tornata a parlare della storia avuta con l’ex tronista di UeD e non certo per fare le congratulazioni alla coppia. La ex di Aldo Palmeri, Veronica Di Bella, sarebbe la ragazza per cui il tronista aveva perso letteralmente la testa, tanto da essere pronto a lasciare Alessia Cammarota e il loro figlioletto Niccolò. CI sono stante molteplici vicende tra lei e la Cammarota, legate soprattutto al mondo dei social e al locale che Aldo e Alessia gestiscono insieme. In tenti hanno criticato il comportamento della nuova fiamma del tronista, rea di aver denigrato pubblicamente l’ex corteggiatrice e di fare la padrona nel pub. Alessia ha sofferto in silenzio e, con pazienza e tenacia, è riuscita a riconquistare Aldo, che di conseguenza ha scaricato la Di Bella. Con l’annuncio della seconda gravidanza, i follower si sono scatenati verso la cosiddetta “sfascia famiglie” e sul suo profilo Instagram sono apparsi insulti di ogni genere. Per questo motivo, Veronica Di Bella ha dovuto cercare di calmare le acque con una vera e propria minaccia. La minaccia di Veronica Di Bella, secondo le ultime gossip news, può essere interpretata in due maniere. La prima che, dopo i vari insulti e ingiurie, la ragazza avrebbe in mente di far scattare la denuncia, ma può essere anche che le sue parole si possano riferire ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Finora, la ragazza ha mantenuto segreti i dettagli della storia d’amore e in molti sostengono che Veronica voglia dire tutta la verità ad Alessia e smascherare Aldo una volta per tutte. Come andrà a finire questa vicenda?

