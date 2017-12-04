Home Intrattenimento Uomini e Donne la scelta di Sabrina Ghio: "Ho paura..."

Uomini e Donne la scelta di Sabrina Ghio: "Ho paura..."

di Redazione 04/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sabrina Ghio sembra essere sempre più vicina a concludere la sua avventura sul trono di Uomini e Donne, quale sarà la scelta fatta dalla tronista? Secondo alcuni rumors sembrerebbe che la balleria abbia finalmente trovato il compagno giusto con cui abbandonare il programma? Le domande degli appassionati di Uomini e Donne fra qualche ora potranno trovare una risposta. Nicolò Rainolo dice no a Sabrina Ghio il video Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto di Nicolò Raniolo e Sabrina Ghio. La domanda dei fan è sempre stata la stessa: perché la tronista non l'ha eliminato dalla sua rosa di corteggiatori quando si è resa conto che tra loro le cose non andavano come desiderava? Sabrina Ghio durante il suo percorso a Uomini e Donne ha sempre dichiarato di non volere al suo fianco un uomo qualunque, ma bensì qualcuno capace di supportarla nella vita ma che soprattutto capisca il rapporto con la figlia. Nonostante i vari battibecchi e le incomprensioni Nicolò Raniolo sembrava avere tutte le qualità che la Ghio cercava in un uomo, al punto di azzardare una scelta pensando che una volta fuori da programma tutto si potesse sistemare. Le carte in tavola però cambiano quando Nicolò Raniolo dice no a Sabrina Ghio e la mediaset decide comunque di trasmettere il video. Sabrina Ghio dopo Uomini e Donne: "Ho paura..." Sabrina Ghio nel momento della scelta riguardante Nicolò Raniolo non ha mai nascosto le sue perplessità, la stessa tronista ha dichiarato infatti: "Ho paura...". Nonostante tutto però l'ex ballerina di Amici ha voluto seguire il suo comodo. Nel frattempo però il mondo del gossip e i fan di Uomini e Donne si chiedono quanto sia coerente restare nello show dato che l'uomo che desiderava l'ha rifiutata. La "seconda" scelta di Sabrina Ghio adesso sembra essersi concentrata su Nicolò Fabbri... Il corteggiatore sarebbe felice di essere il secondo o abbandonerà anche lui Uomini e Donne?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp