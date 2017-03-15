Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Uomini e Donne news, Claudio D’angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? Parla l’ex tronista

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2017

Tira aria di crisi tra Claudio e Ginevra del Trono Classico? La coppia è uscita dallo studio di Uomini e Donne felice, anche se sull’onda della polemica. Le news che circolano attualmente riguardo i due fidanzati non sono certo molto rosee, visto che le voci dicono che i due si siano lasciati da tempo, e ad alimentarle anche il fatto che, in occasione della registrazione della puntata speciale di UeD, Ginevra non si sia  presentata con Claudio D’Angelo.  Diciamolo pure: nessuno ha mai scommesso un Euro su questa coppia, visto come è avvenuta la scelta. Ma dove sta la verità? A chiarire le cose ci pensa l’ex tronista: Claudio D’angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, paragonati ad altri protagonisti di UeD, non sono certo i più amati del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I due fidanzati pare siano felici e che stiano passando il momento più bello della loro vita nonostante le malelingue. Questo sabato andrà in onda la puntata speciale di Uomini e Donne,  una sorta di Olimpiadi della TV in cui i protagonisti sono i membri del Trono Over e il Trono Classico. La recente rottura tra Mario Serpa e Claudio Sona ha fatto pensare che anche in questa coppia del Trono Classico ci sia una sorta di crisi in atto. I due protagonisti del Trono Gay hanno annunciato la loro rottura via Instagram e, a giudicare dalla registrazione e dai loro musi lunghi, non si sono lasciati molto bene come vogliono far credere. Fortunatamente, non è affatto così e le parole di Claudio D’Angelo ha tranquillizzato tutti: Ginevra Pisani non c’era durante la registrazione della puntata per impegni improrogabili, ma i telespettatori vedranno la coppia insieme tra una settimana, felice e innamorata come il primo giorno. Niente crisi sentimentale né ora, né in futuro e chissà se i due innamorati non riescano a conquistare il pubblico che segue da anni Uomini e Donne?
Giulia De Lellis news Instagram, Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia? La foto

Aumento IVA in Italia nel 2018, sarà vero? Tutte le news e i possibili rischi per i consumi

Redazione Avatar

Redazione

