Giulia De Lellis news Instagram, Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia? La foto
di Redazione
15/03/2017
I fan di Giulia De Lellis sono in trepidazione per seguire le anticipazioni e le news riguardo la puntata speciale di Uomini e Donne con protagonisti i partecipanti al Trono Classico e al Trono Over: sarà una sorta di Olimpiadi della TV che si preannuncia veramente incredibile ed è plausibile che su Instagram la fidanzata di Andrea Damante possa pubblicare degli scatti e dei post in merito per i fan. Oggi, la parte femminile dei Damellis ha pubblicato una foto in cui si vede chiaramente brandire tra le mani il famosissimo Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia: il tg satirico di Antonio Ricci ha colpito ancora e ha “premiato” la modella di Pomezia? Per sapere tutte le news su Giulia De Lellis, una delle protagoniste della puntata speciale di Uomini e Donne, bisognerà aspettare sabato prossimo: sarà allora che lei e Andrea Damante giocheranno per vincere le Olimpiadi della TV, una sorta di game in cui i partecipanti del Trono Classico e del Trono Over dovranno superare delle prove ideate ispirandosi a vari programmi Mediaset. Si spazierà da Striscia la Notizia a Tu Sì Que Vales, da Amici a C’è Posta Per Te, oltre al quiz Avanti Un Altro. D’altronde, Maria De Filippi è contrapposta a Milly Carlucci con il suo Ballando Con le Stelle 2017 ed è normale che Mediaset voglia cercare di catturare più audience possibile, mettendo in campo un cast di prim’ordine. Ma i fan dei Damellis, dopo la pubblicazione su Instagram della foto, si chiedono: cosa ci fa Giulia De Lellis con il Tapiro D’Oro? Giulia De Lellis ha vinto con il suo fidanzato, Andrea Damante, le Olimpiadi della TV e il premio è il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia? Se fosse vero, i Damellis avrebbero all’attivo due vittorie, perché hanno sbaragliato la concorrenza anche durante la puntata speciale di Uomini e Donne di San Valentino, mandata in onda proprio in occasione della festa degli innamorati. Nella foto sono presenti anche altri protagonisti, come Alessia Cammarota: il premio è per tutta la squadra o solo per l’ex corteggiatrice di UeD? Per scoprirlo, tocca aspettare sabato!
