Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Giulia De Lellis news Instagram, Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia? La foto

Redazione Avatar

di Redazione

15/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I fan di Giulia De Lellis sono in trepidazione per seguire le anticipazioni e le news riguardo la puntata speciale di Uomini e Donne con protagonisti i partecipanti al Trono Classico e al Trono Over: sarà una sorta di Olimpiadi della TV che si preannuncia veramente incredibile ed è plausibile che su Instagram la fidanzata di Andrea Damante possa pubblicare degli scatti e dei post in merito per i fan. Oggi, la parte femminile dei Damellis ha pubblicato una foto in cui si vede chiaramente brandire tra le mani il famosissimo Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia: il tg satirico di Antonio Ricci ha colpito ancora e ha “premiato” la modella di Pomezia? Per sapere tutte le news su Giulia De Lellis, una delle protagoniste della puntata speciale di Uomini e Donne, bisognerà aspettare sabato prossimo: sarà allora che lei e Andrea Damante giocheranno per vincere le Olimpiadi della TV, una sorta di game in cui i partecipanti del Trono Classico e del Trono Over dovranno superare delle prove ideate ispirandosi a vari programmi Mediaset. Si spazierà da Striscia la Notizia a Tu Sì Que Vales, da Amici a C’è Posta Per Te, oltre al quiz Avanti Un Altro. D’altronde, Maria De Filippi è contrapposta a Milly Carlucci con il suo Ballando Con le Stelle 2017 ed è normale che Mediaset voglia cercare di catturare più audience possibile, mettendo in campo un cast di prim’ordine. Ma i fan dei Damellis, dopo la pubblicazione su Instagram della foto, si chiedono: cosa ci fa Giulia De Lellis con il Tapiro D’Oro? Giulia De Lellis ha vinto con il suo fidanzato, Andrea Damante, le Olimpiadi della TV e il premio è  il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia? Se fosse vero, i Damellis avrebbero all’attivo due vittorie, perché hanno sbaragliato la concorrenza anche durante la puntata speciale di Uomini e Donne di San Valentino, mandata in onda proprio in occasione della festa degli innamorati. Nella foto sono presenti anche altri protagonisti, come Alessia Cammarota: il premio è per tutta la squadra o solo per l’ex corteggiatrice di UeD? Per scoprirlo, tocca aspettare sabato!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e donne puntata speciale: Giorgio Manetti scrive una lettera a Gemma Galgani

Articolo Successivo

Uomini e Donne news, Claudio D’angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? Parla l’ex tronista

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024