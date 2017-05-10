Uomini e Donne news Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo in crisi?
Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo in crisi? La coppia nata a Uomini e Donne è una delle protagoniste costanti delle news di gossip, passando da un'imminente matrimonio alla crisi... Qual è la verità? Alcuni indizi della crisi tra i due ragazzi si troverebbero proprio nei loro profili social. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono una delle coppie più seguite e chiacchierate dagli adolescenti, soprattutto per la loro giovane età. I due ragazzi dopo il loro percorso a Uomini e Donne hanno deciso immediatamente di andare a vivere insieme nel cuore di Roma. Una scelta troppo affrettata? Nel frattempo i vari giorni hanno iniziato a parlare anche di un'imminente matrimonio. Secondo i vari magazine infatti la storia d'amore tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo ha sempre avuto gli ingredienti necessari per i fiori d'arancio. Quello che adesso si chiedono i fan della coppia si chiede: Riccardo e Camilla sono già in crisi? La tesi riguardante alcuni problemi di coppia troverebbe le sue radici nei canali social dei ragazzi. Come mai la coppia non si mostra insieme come nei mesi scorsi? Subito dopo l'inizio della loro relazione d'amore, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo erano costantemente presenti sui social, successivamente la cosa è cambiata. L'ultima foto pubblicata da Camilla insieme al suo fidanzato risale a qualche settimana fa, un lasso di tempo sufficiente per scatenare il gossip. La news però sarebbe già stata smentita da persone vicino alla coppia che dichiara di vederli affiatati e amati come non mai. L'assenza dai social può essere dovuta a qualche recente battibecco con Martina Luchena?
