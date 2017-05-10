Trono gay Uomini e donne anticipazioni: è ufficiale. Chi è il nuovo tronista?

Uomini e donne news: quando torna il Trono Gay? Info casting e come partecipare

Notizia bomba per tutti i fan del Trono Gay di Uomini e donne. Secondo le ultime anticipazioni infatti è ufficiale: il Trono Gay sta per tornare! Il settimanale ha svelato in anteprima che Maria De Filippi ha deciso di dare spazio al Trono Gay aprendo i casting ma dobbiamo aspettare il mese di settembre per conoscere chi sarà il nuovo tronista. Sarà molto difficile trovare qualcuno che possa arrivare dritto al cuore dei telespettatori come Claudio Sona.

Con il Trono Gay di Uomini e donne l’amore omosessuale ha trovato spazio sul piccolo schermo in una fascia oraria molto particolare, come quella del primo pomeriggio. Polemiche e pregiudizi avevano preceduto la messa in onda, ma Maria De Filippi era ben sicura di quello che stava facendo. Claudio Sona e i suoi corteggiatori hanno dimostrato di essere normalissimi uomini, mai un eccesso, hanno sempre agito nel rispetto degli altri e di sé stessi. Oltre a Mario Serpa, tra i protagonisti indiscussi della prima edizione c’è anche Francesco Zecchini. Molti fan di Uomini e donne vorrebbero vedere proprio il personal trainer sul Trono Gay a settembre 2017.

Seguitissimo sui social Francesco Zecchini è stato molto critico nei confronti di Claudio Sona e del Trono Gay quando l’esperienza si è conclusa. Oggi però è molto più tranquillo anche se al suo fianco non c’è ancora nessuno. Si rivolgerà a Maria De Filippi per trovare il compagno della sua vita? Noi vi aspettiamo molto presto per le anticipazioni e le news sul Trono Gay di Uomini e donne.