Home Intrattenimento Uomini e Donne news, Sabrina Ghio bacia Nicolò Raniolo?

Uomini e Donne news, Sabrina Ghio bacia Nicolò Raniolo?

di Redazione 17/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sabrina Ghio torna ad essere protagonista delle news su Uomini e Donne. La ballerina in un certo qual modo sta riuscendo a ricattarsi davanti gli occhi dei fan, ma di certo non a lasciar completamente perdere Nicolò Raniolo.... Molte notizie sul web infatti adesso portano il titolo "Sabrina Ghio bacia Nicolò Raniolo". Uomini e Donne news, Sabrina Ghio ritarda la scelta Come abbiamo avuto modo di vedere il percorso di Sabrina Ghio in queste settimane è stato parecchio altalenante. La tronista è stata sempre attratta da Nicolò Raniolo, ma il ragazzo non è mai stato totalmente limpido. Ma d'altronde le donne sono fatte così, più è misterioso l'uomo più attrae. In un certo qual modo è quello che sta succedendo proprio alla Ghio in queste ultime settimane che, nonostante tutto, continua a lasciarsi corteggiare da Nicolò Raniolo, il quale inizialmente non ha manifestato per lei un grandissimo interesse. Ma come mai Sabrina Ghio ritarda la scelta? Uomini e Donne news, Sabrina Ghio indecisa tra i due Nicolò In queste ultime due settimane il trono di Sabrina Ghio sta diventando davvero interessante. L'ex ballerina di Amici sembra essere sempre più indecisa tra Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri. I due ragazzi infatti stanno riuscendo a far scoprire a Sabrina Ghio la gioia di un corteggiamento lungo, ma anche fatto di dolcezze e carinerie... Nicolò Raniolo però sembra avere una marcia in più, Sabrina Ghio infatti ha dichiarato di non provare forti emozioni e ridere così spensieratamente forse da troppo tempo, infatti tra i due pare sia scappato anche un bacio. Uomini e Donne, il primo bacio di Sabrina Ghio Ciò che più ha colpito il pubblico di Sabrina Ghio è il suo essere mamma. La tronista infatti mette al primo posto in ogni esterna la figlia, motivo per cui sta cercando di tenere al freno certi istinti. Sabrina Ghio ha spiegato che in un certo qual modo la scelta del fidanzato vale il doppio per lei, perché l'uomo in questione dovrà piacere e andare d'accordo anche con la figlia. Nel corso dell'ultima esterna però abbiamo assistito al primo bacio di Sabrina Ghio proprio con Nicolò Raniolo... Dunque l'amore è scoccato?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp