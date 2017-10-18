Oroscopo Branko oggi: anticipazioni previsioni fortuna, amore e lavoro di domani

Le previsioni dell'oroscopo di Branko oggi sono quasi inaspettate per alcuni segni. Gli astri si spostano velocemente e questo quadro astrale dell'autunno è molto difficile da interpretare. L'astrologo istriano, nonostante la nebbia mattutina è riuscito a seguire i movimenti e ha formulato per Il Messaggero l'oroscopo di oggi e domani 19 ottobre 2017.

Previsioni segni di Acqua e Fuoco dell’oroscopo di Branko di oggi 18 ottobre 2017

Ariete: Solitamente quando dovete discutere tendete a salire in cattedra, anche se non siete dei professori. Oggi e domani però è importante ascoltare quello che hanno da dirvi gli altri, la Luna nuova nasce nelle collaborazioni; Leone: Siete abbastanza tirchi, ogni volta che dovete mettere mani al portafogli, anche solo per pagare un caffè al bar, vi fa venire i brividi secondo Branko. Oggi però è una di quelle giornate in cui dovete occupare di 'investire' quel capitale che avete accumulato; Sagittario: Non esistono più le mezze stagioni, nemmeno quelle astrali visto che questo quadro che interessa il segno è insolito. Venere, Luna in Bilancia che domani diventa nuova, la congiunzione con il Sole, rendono l'autunno un'estate. Piccoli fastidi in famiglia, l'amore vi prende con forza, riuscite ad esaltare tutte le qualità; Cancro: La decisione finale spetta sempre a voi ma oggi Branko vi ricorda che la nuova fase lunare non vi rende lucidi, quindi cercate di non farvi incantare da Mercurio che si congiunge a Giove e Scorpione. Le cose belle a volte arrivano da sole, senza sollecitarle; Scorpione: Branko pensa ad un romanzo di Susanna Agnelli sull'amore quando osserva il cielo di oggi, molto malinconico. I ricordi e le immagini del passato sono impresse sullo specchio di Nettuno. Potete anche cancellare quello che non va, è il momento ideale, Mercurio e Giove si vestono di fortuna solo per voi; Pesci: Attenzione alla Luna nuova che nasce in casa ottava e cade in Bilancia. In famiglia ci potranno essere discussioni su eredità e spartizioni. Anche voi dovete mettere a punto le finanze, non solo gli altri. Mercurio e Giove, astri della fortuna sono vicini, grandi occasioni per sistemare tutto.

Oroscopo del giorno di Branko, ultime previsioni segni di Aria e di Terra

Toro: Mercurio che si congiunge con Giove e Scorpione vi rende troppo ostinati e frettolosi, e anche megalomani. Per quanto riguarda la salute potrebbero sorgere problemi bronchiali. Cercate di non esagerare e di non strafare, la Luna nuova cresce piano piano; Vergine: Il campo pratico in questi giorni è molto forte sostenuto da Mercurio e Giove che rendono facili le questioni scritte e dalla Luna nuova in Bilancia che si occupa del patrimonio immobile. Marte invece vi rende supersexy, è il momento di fare conquiste; Capricorno: Branko annuncia entrate finanziarie. Le stelle non sono mai state troppo avare con voi anche quando Giove era opposto. Gli influssi positivi si concentrano soprattutto sui viaggi e sugli spostamenti per lavoro. La salute è da tenere sotto controllo; Gemelli: Che bella questa Luna di Ottobre che nasce in Bilancia, oggi e domani grandi occasioni per chi riuscirà a farsi furbo e sarà veloce nelle azioni e nei contatti. Impostate la strategia perché tutto è destinato a crescere. Guardatevi indietro solo per salutare tutte le persone che vi hanno ostacolato; Bilancia: Diamo il benvenuto alla Luna nuova più importante del 2017 che già stamattina agisce con forza sul lavoro, trovate nuovi collaboratori e soci. La Luna significa anche famiglia e sono tante le novità in arrivo, grazie al sostegno di venere e Marte. Acquario: Oggi l'oroscopo di Branko invita a stare attenti alle persone che vi circondano nell'ambiente professionale. Dovete verificare tutte le proposte e le offerte che vi arrivano, nonostante il successo favorito dalle stelle ci sono anche tante insidie.