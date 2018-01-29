Home Intrattenimento Uomini e Donne, Nicolò Brigante contro Mariano Catanzaro

Uomini e Donne, Nicolò Brigante contro Mariano Catanzaro

di Redazione 29/01/2018

Dopo il weekend ecco che va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, che questa volta vede come protagonisti Nicolò Brigante contro Mariano Catanzaro... Cosa starà succedendo negli Studios di Maria De Filippi? Uomini e donne anticipazioni trono classico Nell'arco di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di conoscere meglio sia Sara Affi Fella che Nilufar Addati. Le due troniste si stanno contendendo il corteggiatore Lorenzo, che a quanto pare non riesce proprio decidere tra le due ragazze. Qualche giorno fa, secondo quanto reso noto anche da alcune anticipazioni, lo stesso Lorenzo Riccardi ha cercato un modo per riconquistare la fiducia di Sara Affi Fella attraverso una sorpresa, organizzando così una cena romantica in una pizzeria di Napoli, quello che non avrebbe mai immaginato e che Sara Affi Fella potreste decidere di dargli buca... Confermando così la soglie di non voler continuare a frequentarlo. Lorenzo Riccardi fa una sorpresa anche a Nilufar Addati? A quanto pare Lorenzo Riccardi non vuole assolutamente decidere tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella.... Il ragazzo Infatti ha organizzato ben due sorprese differenti per entrambe le turiste, al fine di riconquistarle. Come abbiamo avuto modo di vedere nell'arco di queste settimane Nilufar Addati è sempre stata più attratta da Lorenzo Riccardi nonostante la competizione con la compagna di trono... Ma al momento non è stato chiarito se la la date reagito alla sorpresa come Sara Affi Fella oppure appena tolto il gesso del corteggiatore. Mariano Marciano contro Nicolò Brigante cosa è successo? Le anticipazioni che riguardano la nuova puntata di Uomini e Donne però raccontano di uno scontro tra Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Al centro del litigio trai due tronisti uomini vi siano l'eccessiva richiesta di di Catanzaro in campo di donne. Mariano Catanzaro infatti non ha negato di essere una persona molto selettiva, al punto di guardare ogni minimo dettaglio della donna con cui esce: dalla camminata, allo stacco di coscia, l'increspatura delle labbra mentre bevono il caffè ecc... La cosa quanto pare non è andata giù a Nicolò Brigante che ha immediatamente bacchettato il suo collega di trono. D'accordo con Nicolò ci sono anche alcune delle corteggiatrici che dopo l'appuntamento al buio con Mattia Catanzaro hanno deciso di seguire proprio brigante nel loro percorso. Come gestirà questa nuova crisi Maria De Filippi?

