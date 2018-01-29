Home Salute Diabete??? Affidiamoci ad un test del dentista

Le malattie della bocca sono prese in esame in maniera accurata perché possono contribuire a provocare danni sistemici come il diabete nella salute dell'uomo. Questo è quanto affermato dal Prof. Ugo Covani, Professore di Medicina Orale Università di Pisa e Direttore dell’Istituto Stomatologico Toscano. Stare dunque attento alle infezioni del cavo orale permetterà di migliorare anche la terapia per il diabete. Diabete e paradontite: quali sono le relazioni? La salute orale è risultata dunuqe fondamentale per la salute sistemica. “Il 70% della popolazione mondiale soffre di patologie parodontali e quasi la metà non ne è consapevole” ha detto Simone Marconcini, coordinatore del Gruppo di Ricerca dell’Istituto Stomatologico Toscano, dove è emersa la relazione tra diabete e salute orale. Marconcini ha proseguito durante il congresso dicendo “Analogamente, importantissimi sono i numeri del diabete: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2030 il 10% della popolazione adulta mondiale soffrirà di diabete”. Pare che da un'alisi, se il paziente soffre di parodontite è mol più soggetto a sviluppare un diabete di tipo 2, così come chi già ha il diabete TEE facilmente ad ammalarsi dell varie forme di parodontite. La situazione si complica di gran lunga in quanto chi è affetto da queste patologie corre maggiormente il rischio di ammalarsi anche di altre patologie, tipo quella cardiovascolare, prima causa di morte al mondo. I nuovi esami messi a punto Svolgere i soliti check-up dal dentista è dunque fondamentale per chi soffre di patologie come il diabete. Ogni paziente dovrebbe essere a conoscenza dell’importanza di un controllo al fine di prevenire reciprocamente malattie orali e diabete. Sono dunque messe a punto delle nuove tecnologie come l’ozono terapia che permettono in un momento successivo di riportare le infiammazioni prese in un valore normale, non patologico. Il paziente diabetico, dunque può migliorare il controllo glicemico riducendo il numero di farmaci, controllandosi regolarmente dal dentista. Di conseguenza, il beneficio si avrà sulla salute complessiva della vita del paziente.

