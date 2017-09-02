Home Intrattenimento Uomini e Donne nuova stagione, è polemica: edizione troppo maschile?

di Redazione 02/09/2017

Bufera per il Trono Classico e il Trono Gay: secondo alcuni fan del programma di Maria De Filippi, nella nuova stagione in onda a settembre mancano le troniste donne, visto che la sola è Sabrina Ghio Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Gay senza donne? Dopo la foto ufficiale dei nuovi tronisti, è bufera sul Trono Classico e sul Trono Gay di Uomini e Donne, il dating show condotto e ideato da Maria De Filippi su Canale5. E non poteva essere altrimenti, visto lo scandalo di quest’estate che ha coinvolto l’ex tronista gay Claudio Sona, reo di aver mentito alla Redazione e di essere fidanzato con il modello Juan Fran Sierra a discapito di Mario Serpa. Per non parlare del Trono Classico, con le due troniste Rosa Perrotta e Desiree Popper nemiche giurate e Marco Cartasegna e Luca Onestini, tronisti del settore Classico, che sono quasi venuti alle mani. Si pensava a una svolta, ma invece, Queen Mary ha ridotto le quote rosa: solo Sabrina Ghio è seduta sull’ambita sedia, gli altri tre sono tutti uomini. Tronisti maschi per la nuova stagione UeD, perché? La polemica riguarda soprattutto il Trono Gay: sono tanti i fan che si aspetterebbero di vedere seduta una donna mai alla fine vengono scelti sempre e solo uomini? Alcuni utenti del web iniziano a pensare che sia proprio la redazione del programma a non volerle. Oggi, però, scopriamo tutta la verità su questa strana faccenda. Sembrerebbe infatti che non sia assolutamente colpa dello staff di Maria De Filippi. Ogni anno, negli studi di Via Tiburtina si presentano davvero molti giovani per vestire i panni del tronisti e del corteggiatore, ma pare che sia per il Trono Classico, sia per il Gay, si presentino poche donne e moltissimi maschietti. Uomini e Donne anticipazioni nuova stagione: le donne non vogliono partecipare Le ragazze in generale, specialmente le gay (o lesbiche che dir si voglia) abbiano ancora qualche difficoltà nell’esternare in pubblico i loro sentimenti. Questo sarebbe il primo e principale motivo per cui nel Trono Gay e nel Trono Classico di Uomini e Donne vengano sempre scelti degli uomini. In realtà, il sito BitchyF.it ha pubblicato un post di una ragazza che si è sottoposta al provino per la nuova tronista gay, ma a quanto pare non ha risposto alle chiamate e non ha visto le mail della Redazione, ma ci sono anche casi di molte ragazze in lizza per essere troniste gay che hanno cambiato idea all’ultimo. Niente maschilismo o discriminazione, solo paura: le quote rosa di UeD saranno riequilibrate?

