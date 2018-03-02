Uomini e donne over: Giorgio Manetti si avvicina a Gemma Galgani?

Giorgio Manetti è il protagonista delle ultime news di Uomini e donne. Nessuno capisce cosa vuole il cavaliere del trono over: sbotta contro Gemma Galgani e poi si avvicina. I siparietti hanno stancato Gianni Sperti.

Giorgio e Anna di UeD stanno insieme?

Gianni Sperti, opinionista del trono over di Uomini e donne insieme a Tina Cipollari, non riesce a capire il comportamento di Giorgio Manetti. Il cavaliere non è sincero nei confronti delle dame, e Gianni sospetta che Giorgio non stia dicendo la verità sul tipo di rapporto che lo lega ad Anna Tedesco. Nell'ultima puntata Sperti ha stuzzicato Manetti dicendo che forse ha avuto un due di picche dalla dama, per questo ha avuto un “raptus”. Nella discussione è intervenuta anche Gemma Galgani che, dispiaciuta, ha raccontato come all'inizio Giorgio Manetti non voleva che si parlasse dei loro incontri. Il cavaliere ha offeso la bionda dama rispondendo “che non capisce nulla” e che per otto mesi l'intesa sessuale è stata al top, quindi non deve lamentarsi.

Giorgio vicino a Gemma, cosa succede?

Il trono over di Uomini e donne si conclude tra le risate del pubblico perché è andata in onda la puntata più attesa ovvero quella in cui Tina Cipollari rovescia una bottiglietta d'acqua sulla testa di Gemma Galgani. La dama torinese convinta di poter riconquistare il gabbiano George è tornata all'attacco e questo comportamento insistente manda su tutte le furie Tina. Mentre i due ex discutevano la Cipollari (che tra le altre cose ha deciso di trovare l'amore a Uomini e donne dopo la separazione da Chico Nalli) ha teso l'agguato a Gemma. Maria De Filippi ha invitato i senior a ballare e a consolare Gemma è arrivato Giorgio. Questo gesto non è piaciuto a Gianni Sperti che vuole capire perché respinge la Galgani e accorre sempre in suo aiuto. Come andrà a finire?