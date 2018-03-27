Home Intrattenimento Uomini e Donne registrazioni, un corteggiatore lascia il programma

Uomini e Donne registrazioni, un corteggiatore lascia il programma

di Redazione 27/03/2018

Uomini e Donne sta per ultimare le registrazioni di questa seconda fase del trono classico. Secondo alcuni rumors però ecco che un corteggiatore lascia il programma di nuovo, di chi stiamo parlando? Sara Affi Fella e Luigi, chi sarà la scelta? In queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Sara Affi Fella nel mirino delle news di gossip. La tronista napoletana, noto soprattutto per il suo percorso all'interno di Temptation Island fatto insieme all'ex Nicola Panico, sembra essere ormai decisamente vicino alla scelta. Sara Affi Fella e Luigi stanno approfondendo la loro conoscenza in modo sempre più intimo, ma insieme al terzo incomodo rappresentato da Lorenzo Riccardi. Il ragazzo ha deciso di rivelare alla tronista quali sono i suoi veri sentimenti in una clip audio, riuscendo così ancora una volta a mettere in discussione il feeling che la ragazza ha con Luigi Mastroianni... Nonostante tutto però Sara Affi Fella sembra essere diretta verso una scelta celere, nonostante Lorenzo Riccardi le abbia chiesto di lasciare insieme programma. Anticipazioni trono classico, Nilufar Addati bacia Lorenzo Oggi però le varie anticipazioni del trono classico sembrano concentrate tutte su Nilufar Addati. Sembra aver lasciato perdere definitivamente Lorenzo Riccardi, concentrandosi sulla sua rosa di corteggiatori. In questo frangente abbiamo avuto modo di vedere Nilufar affascinata dalla conoscenza con Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. Le registrazioni di Uomini e Donne infatti si concentrano maggiormente sul esterne con i due ragazzi, anche se il momento clou arriverà quando la relazione mostra il filmato di Nilufar Addati che bacia Nicolò. La decisione della tronista avrebbero compromesso così il percorso di uno dei corteggiatori che lascia il programma... Chi stiamo parlando? Uomini e Donne Rumors, Giordano Mazzocchi dice addio a nilufar? La seconda fase del trono classico di Uomini e Donne senza ombra di dubbio messo in evidenza la confusione di Nilufar Addati, In un certo qual modo tipica anche della sua giovane età. In un primo momento abbiamo avuto modo di vedere la ragazza concentrata è proiettata su Lorenzo Riccardi, ma una volta che corteggiatore ha deciso di seguire il suo percorso verso Sara Affi Fella, Nilufar si è concentrata sulla conoscenza di Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferri. Ragazzi sembra essere iniziata una vera e propria competizione che avrebbe già segnato il corteggiatore per dente. Secondo alcuni news declamate Uomini e Donne rumors sembrerebbe che Nilufar Addati ha baciato Nicolò Ferri in esterna. Motivo per cui Giordano Mazzocchi ha deciso di lasciare il programma dicendo di essere stato messo completamente in panchina dalla corteggiatrice nilufar, che lo rincorrerà dietro le quinte... Che la corteggiatrice Italo persiana sorprenderà tutti con uno scacco matto anticipando di gran lunga la scelta?

